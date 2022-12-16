Bakan Derya Yanık duyurdu: 6 milyon lira daha kaynak aktarıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, selden etkilenen Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçeleri için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 6 milyon lira daha kaynak aktarıldığını bildirdi.

6 MİLYON TL DAHA KAYNAK AKTARILDI

Bakan Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Kumluca ve Finike'de yaşanan selde zarara uğrayan hanelerimize ilişkin hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Acil ve temel ihtiyaçların karşılanabilmesi amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 6 milyon TL daha kaynak aktardık."

DAHA ÖNCE 2,5 MİLYON TL AKTARILMIŞTI

Bakan Yanık daha önce de Kumluca'da yaşanan selde zarara uğrayan hanelere ilişkin hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "İlk etapta acil ve temel ihtiyaçların karşılanabilmesi amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 2,5 milyon lira kaynak aktardık." bilgisini vermişti.