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Bakan Derya Yanık duyurdu: 7 milyon lira destek aktarıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, selden etkilenen Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçeleri için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 7 milyon lira daha kaynak aktarıldığını bildirdi.

AA16 Aralık 2022 Cuma 19:07 - Güncelleme:
Bakan Derya Yanık duyurdu: 7 milyon lira destek aktarıldı
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Yanık, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Kumluca ve Finike'de yaşanan selde zarara uğrayan hanelere ilişkin hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Bakan Yanık, "Acil ve temel ihtiyaçların karşılanabilmesi amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 7 milyon lira daha kaynak aktardık." ifadesini kullandı.

DAHA ÖNCE DE 6 MİLYON TL AKTARILMIŞTI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, selden etkilenen Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçeleri için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 6 milyon lira daha kaynak aktarıldığını bildirmişti.

Bakan Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetmişti:

"Kumluca ve Finike'de yaşanan selde zarara uğrayan hanelerimize ilişkin hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Acil ve temel ihtiyaçların karşılanabilmesi amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 6 milyon TL daha kaynak aktardık."

  • Derya Yanık
  • Kumluca

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