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Bakan Derya Yanık'tan Özdağ'a tepki

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, Tamamlayıcı Sosyal Uyum Yardımı (T- SUY) projesiyle ilgili eleştirisine cevaben, 'Yazıktır ki dezenformasyonun moda olduğu, insanca yaşamak istemenin nefret objesine dönüştürüldüğü bir Türkiye'yi arzuluyorsunuz. Kusura bakmayın, biz burada oldukça böylesi ucuz siyasete izin vermeyiz' dedi.

DHA28 Aralık 2021 Salı 19:04 - Güncelleme: 28 Aralık 2021 Salı 19:04
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, T- SUY projesi kapsamında sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına tahsis edilen araçlarla ilgili eleştirisine yanıt verdi. Bakan Yanık, projenin Avrupa Birliği (AB) kaynaklarıyla gerçekleştirildiğini belirterek şu açıklamada bulundu:

"Ümit Bey, proje AB kaynakları ile gerçekleştirilmektedir. 'Vakıflarımız' şeklinde müstehzi bir tarzda ifade ettiğiniz vakıflar devletin sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarıdır. Türkiye genelinde toplam 1003 adet vakfımız bulunmaktadır. Bu vakıflar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına 2020'de 69,3 milyar TL sosyal yardımın ulaştırılmasını sağlamıştır. Yazıktır ki dezenformasyonun moda olduğu, insanca yaşamak istemenin nefret objesine dönüştürüldüğü bir Türkiye'yi arzuluyorsunuz. Kusura bakmayın, biz burada oldukça böylesi ucuz siyasete izin vermeyiz."

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