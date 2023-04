Bakan Dönmez: Bay Kemal'den bu ülkeye lider olmaz, cumhurbaşkanı olmaz

Dönmez, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Eskişehir Şubesi tarafından Öğretmenevi'nde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, bugünlere milletin desteğiyle geldiklerini, milletin gücünün üstünde hiçbir güç tanımadıklarını söyledi.

Bunun karşılığını sahada gördüklerini belirten Dönmez, Eskişehir'in dört bir yanında milletle buluştuklarını ifade ederek, "Milletimizin Cumhurbaşkanımıza ve bizlere teveccühü ve iltifatı çok başka bir noktada. Gittiğimiz her yerde milletimizin Sayın Cumhurbaşkanımıza yaptığı dualar, yaptığı hizmetlere duyduğu teveccüh, en önemlisi de milletimizin Sayın Cumhurbaşkanımıza duyduğu güven çok başka bir seviyede." diye konuştu.

Muhalefeti eleştiren Bakan Dönmez, şöyle devam etti:

"Her gün 'Bu kadar da olmaz' dediğimiz şeyler görüyoruz. En son dün sosyal medyaya düşen bir görüntü vardı, görmüşsünüzdür. Batman'da CHP seçim otobüsü vatandaşları isyana teşvik eden şarkıyla seçim çalışması yapıyor. 'Bu kadar da olmaz' dediğimiz ne varsa gördük. 'Bunu da yapamazlar artık' dediğimiz ne varsa hepsini yaptılar. Artık CHP ile terör örgütü ve onun uzantıları arasındaki ilişki ayan beyan belli olmuştur. Önceden yine biraz saklama ihtiyacı duyuyorlardı, şimdi artık freni boşalmış kamyon gibi her gün yeni bir rezilliğe, yeni bir pespayeliğe uyanıyoruz."

- "O masaları da maşaları da yıkıp geçeceğiz"

Dönmez, iktidarını silahların gölgesinde arayanlara milletin en güzel cevabı 14 Mayıs günü vereceğini dile getirdi.

Seçmenlere çağrıda bulunan Dönmez, şu ifadeleri kullandı:

"Verdiğiniz oy Mehmetçiğimize kurşun olmasın. Verdiğiniz oy Türkiye'yi bölme naraları atanlara iktidar yolu açmasın. Verdiğiniz oy bitme aşamasına gelen PKK'ya nefes olmasın, kolu kanadı kırılan FETÖ'ye can suyu olmasın. Seçim çalışmalarında milletimizin bu konudaki öfkesine şahit oluyoruz. Cumhuriyet'in kurucu partisinin bugün Cumhuriyet'i yıkmak isteyenlerle nasıl birlikte iş tuttuklarına öfkeliler. 100 yıllık Cumhuriyet'imize utanmadan '100 yıllık felaket' diyenlerle nasıl kol kola girdiklerine anlam veremiyorlar. Bugüne kadar milletimiz her zaman aklıselimle hareket etti. Anadolu irfanı, Anadolu sağduyusu tüm kötülüklere her zaman galip geldi. İnanıyorum, 14 Mayıs 1950'de olduğu gibi 14 Mayıs 2023'te de Türkiye yeni bir Anadolu devrimine şahit olacak. Milletin yükselişini durdurmak isteyenler tarihin tozlu sayfalarında yerlerini alacak. Milletimizin maşeri vicdanında bu yaptıklarıyla anılacaklar.



Birileri ne derse desin, onlar kumar masalarında Rus ruleti oynamaya devam etsin. Biz bildiğimiz yoldan şaşmayacağız. Kimse sanmasın ki havlu atacağız. Kimse sanmasın ki yere düşeceğiz. Kimse sanmasın ki yerimizde sayacağız. Eskisinden daha güçlü, eskisinden daha kararlı, eskisinden daha istekli bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Bu ülke ne kaybettiyse hep masa başında kaybetti. O masaları da maşaları da yıkıp geçeceğiz inşallah."

- "Nükleer güç santrallerinin sayısını artıracağız"

Bakan Fatih Dönmez, 27 Nisan'da Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne taze yakıt getirme töreni yapacaklarını belirtti.

Bu törenle, Akkuyu'nun uluslararası literatüre göre nükleer santral statüsüne yükseleceği bilgisini veren Dönmez, şunları söyledi:

"Büyük bir hayalimizdi. O da Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bize nasip oldu. Rabb'imize ne kadar hamdetsek azdır. İnşallah orada da en kısa zamanda ilk üniteyi bitirip elektrik üretimine başlayacağız. Ardından da birer yıl arayla diğer üniteleri devreye alacağız. Orada 4 reaktör inşa ediyoruz. O tesisimizi tamamlayacağız. Tabii tek bir nükleer santral bu ülkenin ihtiyaçlarını karşılamaz. Ardından inşallah Sinop'ta, Trakya'da çalıştığımız çeşitli bölgelerde nükleer güç santrallerinin sayısını artıracağız. Çünkü görüyorsunuz ki Anadolu aslanlarının sayısı, niteliği, kapasitesi kabiliyeti artıyor. Onlara güç ve enerji lazım. Bizim de görevimiz onlara istedikleri bu gücü vermek. Sizi karanlıkta bırakmamak, soğukta bırakmamak, karanlıkta bırakmamakta kararlıyız."

Dönmez, bütün değerleri aşağılamaktan, ayakları altına almaktan imtina etmeyenlerin şimdi takiye yaptığını ifade etti.

Bu çevrelerin, kendi aralarında yaptıkları sohbetlerin bazen dışarı sızdığını anlatan Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yine son günlerde görüyorsunuz. Bir seccade olayı yaşandı. Seccadeye basma hadisesiyle bunların anlayışının tezahürü olduğunu görüyoruz. Orada üzerine basılan sadece seccade değil. Orada üzerine basılan bizim değerlerimiz, bizim kutsallarımız. Sonrasında çıkıp da 'Görmedim, bilmiyordum' demek daha da fecaat bir durum. O zaman sen bu aziz milletin değerlerine yabancısın. Biz bastığımız yere dikkat ediyoruz. Tabii namazla işi olmazsa seccade de gözü olmaz. Kılar kılmaz tabii o tartışmaya girmek istemiyorum. İstedikleri kadar takiye yapsınlar. Şimdi dindarların, milliyetçilerin oylarını almaya çalışsınlar sırıtıyor, tutmuyor. Olmaz, Bay Kemal'den bu ülkeye lider olmaz, cumhurbaşkanı olmaz."

Üreticileri, sanayicileri her koşulda desteklemeye devam edeceklerini kaydeden Dönmez, "Çünkü Türkiye Yüzyılı üretimin, kalkınmanın, gelişmenin yüzyılı ve bu yüzyıldaki hedeflerimizi gerçeğe dönüştürecek olanlar da sizlersiniz. Sanayicimiz daha çok üretecek. Çiftçimiz daha çok ekecek. Girişimcilerimiz yeni yatırım fırsatları kollayacak. İhracatçımız yeni pazarlara açılacak. Esnaflarımız ticaretini çeşitlendirecek." değerlendirmesinde bulundu.

- "Anadolu Aslanları olarak 14 Mayıs'ta desteğimiz Erdoğan'a"

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın ise Bakan Dönmez'e katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Enerjide yapılan çalışmalara değinen Aydın, şunları anlattı:

"Türkiye özellikle enerji konusunda çok somut adımlar atıyor. Özellikle doğal gaz ve petrol aramaları bizleri çok memnun kılıyor. Bu çalışmalar şüphesiz ülke ekonomimizi çok farklı bir yere taşıyacaktır. İş insanları olarak Bakanlığımızın çalışmalarını yakından takip ediyor ve takdir ediyoruz. Bu adımlar sayesinde yarınların güçlü Türkiye'si inşa ediliyor. Karadeniz gazı, Cumhurbaşkanımız da açıkladı Allah'ın izniyle 20 Nisan'da çıkarılmış olacak. Hangi bir hizmeti sayalım, çok şükür saymakla bitmiyor. Atalarımız 'Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz' diye veciz bir söz sarf etmiştir. Bu veciz söz bizlere çok şeyi anlatmaktadır.



Ülkemizin kazanımları açısından 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin çok önem arz ettiğini düşünmekteyiz. Ülkemizin bekası, hizmetlerin devamlılığı ve sürdürülebilirliği açısından tecrübeye ve istikrara çok önem veriyoruz. 14 Mayıs'ta Cumhur İttifakı'na ASKON olarak destek vereceğimizi belirtiyor, çağımızın iki büyük felaketinden hemen sonra bizleri kısa bir sürede ayağa kaldıran bilgi ve birikime sahip Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar cumhurbaşkanı olarak görmek istediğimizi söylemek istiyoruz. Anadolu Aslanları olarak 14 Mayıs'ta desteğimiz Erdoğan'a, desteğimiz Cumhur İttifakı kadrolarına olacaktır."

Programa, Eskişehir Vali Vekili Okan Leblebicier, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, iş insanları ve kentte misafir edilen depremzedeler katıldı.