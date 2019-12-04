Bakan Dönmez: Bizi oyunun dışında tutmak isteyenleri engelledik
Bakan Dönmez, Libya ile yapılan anlaşmayla ilgili 'Bizi oyunun dışında tutmak isteyenleri engellemiş olduk' dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Libya ile yapılan anlaşmayla ilgili "Bizi oyunun dışında tutmak isteyenleri engellemiş olduk" dedi.
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