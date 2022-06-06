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Bakan Dönmez duyurdu! ''Kritik bir safha daha geçildi''

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen doğal gazı taşıyacak boruları deniz tabanına yerleştirecek geminin Çanakkale Boğazı'ndan geçtiğini bildirdi. Dönmez, 'Karadeniz gazında kritik bir safhayı daha geride bırakıp, hedefe bir adım daha yaklaşıyoruz. Deniz tabanına boruları yerleştirecek gemi, bugün Çanakkale Boğazı'ndan çıkış yaparak Filyos'a doğru yol aldı.' ifadelerini kullandı.

AA6 Haziran 2022 Pazartesi 09:21 - Güncelleme:
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Bakan Dönmez, Twitter hesabından dün yaptığı paylaşımda, Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar metreküplük doğal gazı karaya çıkartma çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Dönmez, "Karadeniz gazında kritik bir safhayı daha geride bırakıp, hedefe bir adım daha yaklaşıyoruz. Deniz tabanına boruları yerleştirecek gemi, bugün Çanakkale Boğazı'ndan çıkış yaparak Filyos'a doğru yol aldı." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile 28 Mayıs'ta Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nin inşaatını inceleyen Dönmez, Karadeniz gazının geçişini sağlayacak ilk boruların 10 Haziran'da kıyıdan döşenmesine başlanacağını, temmuz ayı içerisinde de derin deniz tarafında boruları indirecek platformun Türkiye'ye geleceğini açıklamıştı.

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