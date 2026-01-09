Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli İradenin Sesi Star Gazetesi'nin düzenlediği "12. Necip Fazıl Ödülleri'nde" açıklamalarda bulundu.

Ersoy'un açıklamalarından satır başları şöyle;

* "Bu akşam, fikir ve sanat dünyamızın müstesna isimlerinden; sözü ve mücadelesiyle hafızalarımızda silinmez izler bırakan Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in aziz hatırasını gelecek nesillere aktarmada önemli bir köprü olan bu özel buluşmada sizlerle bir arada olmaktan büyük bir onur duyuyorum."

* "Star Gazetesi tarafından düzenlenen ve Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak desteklemekten büyük bir onur duyduğumuz; 12. Necip Fazıl Ödülleri, sadece bir ödül töreni değil; aynı zamanda medeniyet iddiamızın ve kültürel hafızamızın güçlü bir ifadesidir."

* "Bu anlamlı gecenin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleşmesi ise, bu mirasa verilen değerin en açık göstergesidir. Zat-ı Devletlerine şükranlarımı arz ediyorum."

* "Bu yıl ödül gecemizin teması olan "Sonsuzun Fethine Çık", Üstad'ın Büyük Doğu Marşı'ndan süzülüp gelen, yalnızca bir mısra değil; bir yol çağrısı, bir istikamet, bir medeniyet davetidir. Bu çağrı; insanın hakikatle yüzleşme cesaretini ve zamanın ötesine yürüyen bir düşünce disiplinini işaret eder."

* Türk Edebiyatı Vakfınca 1980'de "Sultanu'ş Şuara (Şairler Sultanı)" unvanı verilen Necip Fazıl; fikirle aksiyonu; sanatla inancı; estetikle sorumluluğu aynı potada eritebilen ender mütefekkirlerimizdendir. Üstada Bakanlığımızın da 1980 yılında Kültür Bakanlığı Büyük Ödülünü takdim ettiğini de gururla hatırlatmak isterim"

"Necip Fazıl Ödülleri tam 12 yıldır, bu büyük mirası yaşatmayı; fikri, sanatı ve sözü zamana karşı korumayı kendine vazife edinmiştir. Bugün geriye dönüp baktığımızda; 12 yılda 86 ödül ve 94 kıymetli isim, 15 bini aşkın katılımcı ve yüz binlerce izleyiciyle, Necip Fazıl Ödülleri'nin kültür hayatımızda ne denli güçlü bir karşılık bulduğunu açıkça görüyoruz."

* "Bu vesileyle, bugüne kadar Necip Fazıl Ödülleri ailesine emek vermiş; aramızdan ayrılmış, fikirleriyle ve eserleriyle iz bırakmış tüm büyük isimleri rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Başta Nuri Pakdil, Rasim Özdenören, Teoman Duralı, Nevzad Atlığ ve kısa süre önce kaybettiğimiz Hasan Çelebi olmak üzere; hepsini saygıyla anıyor, mekânlarının cennet olmasını niyaz ediyorum"

* "Bu yıl, alanında yetkin ve saygın isimlerden oluşan jüri tarafından belirlenen ödül sahiplerimiz; şiirden romana, fikirden müziğe, çocuk edebiyatından uluslararası kültür sanat alanına uzanan geniş bir yelpazede, nitelikli üretimin, derinlikli düşüncenin ve özgün sanatın temsilcileri olmuşlardır."

* "Ödüle layık görülen her bir sanatçımızı ve düşünce insanımızı gönülden tebrik ediyor; eserleriyle ülkemizin kültür ve sanat ufkunu zenginleştirdikleri için kendilerine teşekkür ediyorum."

* Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bizler; kültürümüze sahip çıkmayı geleceğin teminatı olarak görüyoruz. Sanatı ve fikri; toplumları ayakta tutan, milletleri büyük kılan asli unsurlar olarak değerlendiriyoruz. Bu anlayışla; yerli ve millî kültür üretimini desteklemeye, fikri derinliği olan çalışmaları teşvik etmeye ve medeniyetimizin güçlü seslerini yarınlara taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz."

* "Sözlerime son verirken; bu anlamlı gecenin düzenlenmesinde emeği geçen Star Gazetesi'ne, jüri üyelerimize, sanatçılarımıza ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Necip Fazıl'ın izinde; doğruya, güzele ve sonsuza yürüyen tüm fikir ve sanat insanlarını saygıyla selamlıyor; ödül alan tüm kıymetli isimleri bir kez daha tebrik ediyorum. Hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum"