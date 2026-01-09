Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, bu yıl 12'incisi düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri'nde konuştu. Milyonların desteği ile Necip Fazıl Ödülleri'nin millete mal olduğunu belirten Albayrak, "Üstad Necip Fazıl, "O'nu tanıyınca 'insan' oldum" dediği, hocasından aldığı ilhamla; "insan"lığı "vicdan"la ölçmekte; vicdanı ise, "hak-batıl terazisi" olarak tarif etmektedir. Hocası, Abdülhakîm Arvasi hazretleri de, "mü'min, kendini her an Allah huzurunda bilir. Bu hâl, 'vicdan'dır" buyurarak, bu "terazi"nin şaşmazlığını, "iman"a, endekslemektedir" dedi.

Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, 12'incisi düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri programı açılışında açıklamalarda bulundu.

Güçlülerin her gün biraz daha zorbalaştığı ve hatta katilleştiği bir dünyada yaşadıklarını ifade eden Albayrak "Adaletin yerlerde süründüğüne şahit oluyoruz. Yani dünyamız, sadece susuzlukla çoraklaşmıyor; aynı zamanda, bir vicdanî kuraklıkla boğuşuyor. Bu yüzden insanlar, yağmur kadar, insanlığa da ihtiyaç duyuyor. Çünkü Üstad Necip Fazıl, "O'nu tanıyınca 'insan' oldum" dediği, hocasından aldığı ilhamla; "insan"lığı "vicdan"la ölçmekte; vicdanı ise, "hak-batıl terazisi" olarak tarif etmektedir. Hocası, Abdülhakîm Arvasi hazretleri de, "mü'min, kendini her an Allah huzurunda bilir. Bu hâl, 'vicdan'dır" buyurarak, bu "terazi"nin şaşmazlığını, "iman"a, endekslemektedir. Yani, yaratılmışların, en şereflisi olan insan, "iman ve vicdan" terazisini kaybettiği takdirde; sefillerin en sefili, vahşilerin en vahşisi, olabilmektedir" dedi.

BUGÜNE KADAR 94 KİŞİYE ÖDÜL VERİLDİ

Necip Fazıl Ödülleri'nin bu değerlerin sözcülüğünü yaptığını ifade eden Albayrak, 12 yıldır büyük bir aile olduklarını ve bugüne kadar, 11 farklı kategoride, fikir, edebiyat ve sanat dünyasının önde gelen isimlerinden 94 kişinin ödül ailesine dahil olduğunu vurguladı.

Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni, "Sayın Cumhurbaşkanım, destekleriniz sayesinde, her yıl gelişen ödül törenlerimizde, burada olan binlerce misafirimize ilaveten, TV ekranlarından, gazete sayfalarından ve sosyal medya mecralarından, bize katılan milyonlarca gönül dostumuz, Necip Fazıl Ödülleri'nin, millete mal olmasını sağladı. Bu vesileyle, ahirete irtihal eden Nuri Pakdil, Teoman Duralı, Rasim Özdenören, Ahmet Özalp, Nevzat Atlığ ve geçen yılki saygı ödülü sahibi Hasan Çelebi hocalarımıza, Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi.

"YENİ ÖDÜL SAHİPLERİNİ KUTLUYORUZ"

Necip Fazıl Ödülleri'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle büyüyerek yoluna devam edeceğini belirten Albayrak, "Gösterdikleri hassasiyet için jüri üyelerimize çok teşekkür ediyor, yeni ödül sahiplerini kutluyoruz. Katkılarından dolayı, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür ediyoruz. Bugün aramızda olan, Kısakürek ailesine, çok teşekkür ediyoruz. Gecemizi kıymetlendiren siz, değerli misafirlerimize, kalbî teşekkürlerimizle birlikte, Necip Fazıl Ödülleri özel ekimizin de bulunduğu, kültür çantamızı takdim ediyoruz" ifadelerini kullandı.

GECENİN TEMASI: SONSUZUN FETHİNE ÇIK

Necip Fazıl Ödülleri her yıl hazırlanan farklı temalarla da ses getiriyor. 2017 yılında 'Gençlik Ruh İşidir', 2018 yılında 'Çilesiz Dava Olmaz', 2019 yılında 'Gündüz Geceye Muhtaç', 2021 yılında 'İnanç Zaferin Müjdecisidir', 2022 yılında 'Yük Kimin Omzunda?', 2023 yılında ise "Doğdu batmayan güneş" teması hazırlanmıştı. Geçen yıl ise 'Güneşten başını göklere yükselt!" teması kullanıldı.

