Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli İradenin Sesi Star Gazetesi'nin düzenlediği "12. Necip Fazıl Ödülleri'nde" açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve katılımcıları selamlayan Bakan Ersoy, bu özel buluşmanın fikir ve sanat dünyamızın müstesna isimlerinden; sözü ve mücadelesiyle hafızalarımızda silinmez izler bırakan Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in aziz hatırasını gelecek nesillere aktarmada önemli bir köprü olduğunu söyledi.

#CANLI Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Star Gazetesi tarafından düzenlenen ve Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak desteklemekten büyük bir onur duyduğumuz 12. Necip Fazıl Ödülleri sadece bir ödül töreni değil aynı zamanda medeniyet iddiamızın ve kültürel hafızamızın... pic.twitter.com/PtKdtMCb0h — Star Gazetesi ���� (@stargazete) January 9, 2026

"NECİP FAZIL ÖDÜLLERİ KÜLTÜREL HAFIZAMIZIN GÜÇLÜ BİR İFADESİDİR"

Necip Fazıl Ödülleri'nin medeniyet ve kültürel hafızamız için önemine dikkat çeken Ersoy, "Star Gazetesi tarafından düzenlenen ve Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak desteklemekten büyük bir onur duyduğumuz; 12. Necip Fazıl Ödülleri, sadece bir ödül töreni değil; aynı zamanda medeniyet iddiamızın ve kültürel hafızamızın güçlü bir ifadesidir. Bu anlamlı gecenin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleşmesi ise, bu mirasa verilen değerin en açık göstergesidir. Zat-ı Devletlerine şükranlarımı arz ediyorum." dedi.

Ödül gecesinin temasına dikkat çeken Ersoy, konuşmasında "Bu yıl ödül gecemizin teması olan "Sonsuzun Fethine Çık", Üstad'ın Büyük Doğu Marşı'ndan süzülüp gelen, yalnızca bir mısra değil; bir yol çağrısı, bir istikamet, bir medeniyet davetidir. Bu çağrı; insanın hakikatle yüzleşme cesaretini ve zamanın ötesine yürüyen bir düşünce disiplinini işaret eder." ifadelerini kullandı.

"ÜSTAD SÖZÜ ZAMANA KARŞI KORUMAYI KENDİNE VAZİFE EDİNMİŞTİR"

Bakanlığın Üstad Necip Fazıl'a verdiği ödülü hatırlatan Ersoy, "Türk Edebiyatı Vakfınca 1980'de "Sultanu'ş Şuara (Şairler Sultanı)" unvanı verilen Necip Fazıl; fikirle aksiyonu; sanatla inancı; estetikle sorumluluğu aynı potada eritebilen ender mütefekkirlerimizdendir. Üstada Bakanlığımızın da 1980 yılında Kültür Bakanlığı Büyük Ödülünü takdim ettiğini de gururla hatırlatmak isterim. Necip Fazıl Ödülleri tam 12 yıldır, bu büyük mirası yaşatmayı; fikri, sanatı ve sözü zamana karşı korumayı kendine vazife edinmiştir. Bugün geriye dönüp baktığımızda; 12 yılda 86 ödül ve 94 kıymetli isim, 15 bini aşkın katılımcı ve yüz binlerce izleyiciyle, Necip Fazıl Ödülleri'nin kültür hayatımızda ne denli güçlü bir karşılık bulduğunu açıkça görüyoruz." şeklinde konuştu.

Yakın zamanda ebediyete uğurladığımız büyük isimleri yad eden Bakan Ersoy, Bu vesileyle, bugüne kadar Necip Fazıl Ödülleri ailesine emek vermiş; aramızdan ayrılmış, fikirleriyle ve eserleriyle iz bırakmış tüm büyük isimleri rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Başta Nuri Pakdil, Rasim Özdenören, Teoman Duralı, Nevzad Atlığ ve kısa süre önce kaybettiğimiz Hasan Çelebi olmak üzere; hepsini saygıyla anıyor, mekânlarının cennet olmasını niyaz ediyorum." dedi.

Bakan Ersoy, bu yıl, alanında yetkin ve saygın isimlerden oluşan jüri tarafından belirlenen ödül sahiplerinin; şiirden romana, fikirden müziğe, çocuk edebiyatından uluslararası kültür sanat alanına uzanan geniş bir yelpazede, nitelikli üretimin, derinlikli düşüncenin ve özgün sanatın temsilcileri olduğunu söyledi.

Ödüle layık görülen tüm sanatçı ve düşünce insanlarını gönülden tebrik ettiğini söyleyen Ersoy, söz konusu isimlere eserleriyle Türkiye'nin kültür ve sanat ufkunu zenginleştirdikleri için teşekkür etti.

"STAR GAZETESİ'NE TEŞEKKÜR EDERİM"

Bakan Ersoy, konuşmasının son kısmında, "Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bizler; kültürümüze sahip çıkmayı geleceğin teminatı olarak görüyoruz. Sanatı ve fikri; toplumları ayakta tutan, milletleri büyük kılan asli unsurlar olarak değerlendiriyoruz. Bu anlayışla; yerli ve millî kültür üretimini desteklemeye, fikri derinliği olan çalışmaları teşvik etmeye ve medeniyetimizin güçlü seslerini yarınlara taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz. Sözlerime son verirken; bu anlamlı gecenin düzenlenmesinde emeği geçen Star Gazetesi'ne, jüri üyelerimize, sanatçılarımıza ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Necip Fazıl'ın izinde; doğruya, güzele ve sonsuza yürüyen tüm fikir ve sanat insanlarını saygıyla selamlıyor; ödül alan tüm kıymetli isimleri bir kez daha tebrik ediyorum. Hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum" ifadelerine yer verdi.

