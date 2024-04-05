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Güncel

Bakan Ersoy: 16'ncı yüzyıl eseri Kuran-ı Kerim, yurda geri kazandırıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'den yasa dışı yollarla çıkarılarak 2017 yılında İngiltere'de satışa sunulan 16'ncı yüzyıl eseri olan Kuran-ı Kerim'in yurda geri kazandırıldığını açıkladı.

DHA5 Nisan 2024 Cuma 15:39 - Güncelleme:
Bakan Ersoy: 16'ncı yüzyıl eseri Kuran-ı Kerim, yurda geri kazandırıldı
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Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi öncesi güzel bir haberimiz var. Türkiye'den yasa dışı yollarla çıkarılarak 2017 yılında İngiltere'de satışa sunulan Kuran-ı Kerim ülkemize yeniden kavuşturuldu. Osmanlı hat ekolünün kurucusu olan hattat Şeyh Hamdullah'ın oğlu Mustafa Dede'nin istinsah ettiği mushafı, Türk ve İslam Eserleri Müzemizde sergileyeceğiz. 16'ncı yüzyılın başında yazılmış bu mushaf, yazılı bölümlerin hat sanatında 'vassale' olarak tanımladığımız teknikte farklı bir kağıdın üzerine yapıştırılarak hazırlanması ile dikkat çekiyor. Oldukça titiz bir takip sürecinin ardından iadesini sağladığımız Kuran-ı Kerim'in ülkemize ulaşmasında emeği olan herkese ve tüm kurumlara gönülden teşekkür ediyorum. Bu mushaf gibi nice kıymetli eserimizi görmek üzere herkesi Türk ve İslam Eserleri Müzemize davet ediyorum. Kadir Gecemiz mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

  • Mehmet Nuri Ersoy
  • Kuran-ı Kerim
  • Bakan Ersoy

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