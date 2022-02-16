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Güncel

Bakan Ersoy, 24 TV'de gündeme ilişkin soruları cevaplandıracak

Türkiye ve Dünya'nın siyasi gündemine ilişkin önemli konukların yer aldığı 24 Özel' in bu haftaki konuğu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gündeme dair soruları cevaplıyor.

16 Şubat 2022 Çarşamba 18:02 - Güncelleme: 16 Şubat 2022 Çarşamba 18:04
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Türkiye'nin 2023 vizyonu kültür ve turizm alanında neler söylüyor?

2022 turizm hedefleri neler ve nasıl hayata geçiyor?

Kültür sanat gündemine damga vuracak hangi adımlar atıldı, sırada neler var?

Hepsi ve daha fazlası 17 Şubat Perşembe akşamı 24 Özel'de konuşuluyor.

Zeynep Türkoğlu moderatörlüğünde; 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek, Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu ve Akşam Gazetesi Yazarı Bedir Acar soruyor, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy cevaplıyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Türkiye'nin kültür ve sanat gündemini değerlendireceği, "24 Özel" yayını, 17 Şubat Perşembe akşamı saat 21.00'de 24 TV'de.

  • Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
  • 24 TV Özel
  • 24 TV

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