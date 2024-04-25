Bakan Ersoy, 26 Nisan Dünya Fikri Mülkiyet Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

Bakan Ersoy, "26 Nisan Dünya Fikri Mülkiyet Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajında, telif hakkını da kapsayan fikri mülkiyet haklarına ilişkin farkındalığı artırmak ve yaratıcılık ile yeniliğin ülke ekonomilerine ve toplumsal gelişmeye yaptığı katkıya dikkati çekmek amacıyla 2000 yılından beri 26 Nisan'ın, "Dünya Fikri Mülkiyet Günü" olarak kutlandığını hatırlattı.

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütünce (WIPO) bu yılın temasının "Fikri Mülkiyet ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri: Ortak Geleceğimizi Yenilikçilik ve Yaratıcılıkla İnşa Etmek" olarak belirlendiğini bildiren Ersoy, yenilikçiliğin ve yaratıcılığın teşvik edilmesinde ve sürdürülmesinde fikri mülkiyetin oynadığı etkin rolün, 2024-2028 yıllarını kapsayan 12. Kalkınma Planı başta olmak üzere ülkenin önemli politika belgelerinde karşılık bulduğunu belirtmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Ersoy, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak politika belgelerinde belirlenen hedefler doğrultusunda, telif haklarının sürdürülebilir kalkınmaya ve ülkemizin kültür-sanat hayatına katkısını artırmak amacıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Geldiğimiz noktada 'Dünya Fikri Mülkiyet Günü'nü, temsil ettiği değerleri korumak, yaygınlaştırmak ve geliştirmek noktasında attığımız adımların, elde ettiğimiz kazanımların memnuniyetiyle ve daha fazlasını yapma, bu hususta öncü ve özgün konuma gelme kararlılığımızı vurgulayarak kutluyorum. Bu doğrultuda daha iyi bir gelecek inşa etme çabalarımıza katkı sunan bütün kişi, kurum ve kuruluşlara, bilim, kültür ve sanat dünyamızı zenginleştiren eser sahiplerine şükranlarımı sunuyorum."