Bakan Ersoy: Antalya 16,1 milyon misafiri ağırladı

Ersoy, etkinlikteki konuşmasında, bakanlık olarak her ilde turizme yönelik yerel zenginliklerin değerlendirilmesini savunduklarını söyledi.



İbradı için eko turizminin değerlendirilmesi gereken bir potansiyeli bulunduğunu belirten Ersoy, "Bu yüzden de 2022'de işletmecilerimize, esnafımıza ve girişimcilerimize eko turizm eğitimi verdik. Bir diğer potansiyeli olan alanımız ise taşınmaz varlıklarımız. Bu varlıklarımıza yaptığımız hibe yardımları 2022 ve 2023'te hem proje hem uygulama işleri kapsamında toplam 9 milyon lirayı aştı. Bugünkü güncel rakamlarla 30 milyon civarında. İbradı'nın sahip olduğu kültür ve turizm varlıkları açısından 800 yıla yaklaşan tarihiyle Türkiye'nin en büyük, dünyanın üçüncü en büyük yeraltı gölüne sahip Altınbeşik Mağarası'nın özellikle vurgulanması gerekiyor." dedi.

Ersoy, kültür ve turizm denildiğinde İbradı'da geçen yıl 56. kez düzenlenen Ormana Üzüm Festivali'nin öne çıktığını dile getirerek, şöyle konuştu:



"Çoğu büyük ilimizde bile bu devamlılığı koruyan bir festival görmek çok zor. Bu festivaller, belde kültürünün korunması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması açısından çok değerli. Geçtiğimiz yıl bakanlık olarak 2,4 milyon liralık bütçe sunduğumuz festival, çevre beldelerin de ilgi alanına girdi ve onlardan da birçok katılım oldu. İki festivalin toplam süresi olan 3 günde 6 bin ziyaretçi ağırlanması da çok önemli bir başarıdır diye düşünüyorum."

İbradı için yapılan altyapı yatırımları hakkında bilgi veren Ersoy, "Sokak sağlıklaştırması projesi kapsamında birinci etap çalışmaları 8 milyon liralık yatırımla 2023'te tamamlanmıştı. Bu yıl ikinci etap çalışmalarını da gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, İbradı'da yöresel mimariye uyumlu şekilde inşa edilen İlçe Halk Kütüphanesi'nin resmi açılışının da 15 Mart'ta gerçekleştirileceğini duyurdu.

İbradı'da geçen yıl açılan Necla-Yaşar Duru Gerontoloji Merkezi'ne değinen Ersoy, bu merkezi ilçeye kazandıran Necla ve Yaşar Duru'ya teşekkür etti.

"ANTALYA 16,1 MİLYON MİSAFİRİ AĞIRLADI"



Ersoy, Antalya'nın geçen yılki turizm sezonunu çıtayı yükselterek kapattığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Transfer yolcular dahil yaklaşık 16,1 milyon misafiri geçen yıl Antalya'da ağırlamayı başardık. Bununla yetinmiyor ve bu rakamları daha yukarı taşımak için çalışıyoruz. Antalya Havalimanı'nı genişletme çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bu çalışmaları 2025'te tamamlamış olacağız. 122 kilometre uzunluğunda 2x3 şeritli Antalya-Alanya Otoyolu ihalesini de geçen yıl aralıkta yaptık. Bu çalışmaya paralel olarak halihazırdaki trafik yükünün kaldırılması adına B-400 Otoyolu için rehabilitasyon çalışmalarına başladık. Uygulamasına başladığımız Geleceğe Miras projesiyle başta Antalya olmak üzere farklı illerimizdeki antik kentlerimizde son 60 yıldır yapılan işlere değecek işi gelecek 4 yılda tamamlayarak, görülmemiş yoğunlukta bir mesaiyi başlatmış oluyoruz. Antalya Arkeoloji Müzesi'ni yenileme çalışmalarının yanında Kemer'e de bir Sualtı Arkeoloji Müzesi kazandırmak için planlarımızı yapıyoruz."

Türkiye'ye yeni kazandırılan 15 halk plajının 10'unun Antalya'da olduğunu anlatan Bakan Ersoy, bu yıl Manavgat Ilıca ve Kemer-Tekirova halk plajlarının sezon öncesi açılışının gerçekleştirileceği bilgisini verdi.

Bu yıl Antalya dahil 16 şehirde düzenlenecek Kültür Yolu Festivali'nde Türkiye'nin bütün kültürel zenginliklerinin öne çıkacağını ifade eden Ersoy, "Kültür ve turizme dair bütün bunlar ve çok daha fazlası hem Antalya hem de bütün Türkiye için tek tek planlanarak hayata geçiriliyor. İbradı, turizmde böylesi muazzam mesafeler kat etmiş ülkemizin turizm başkenti Antalya'ya bağlı bir yer olarak bundan payını almalıdır diye düşünüyoruz. İbradı'yı kültür ve turizmde hak ettiği ilgiye kavuşturmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Ersoy, 31 Mart'taki yerel seçimlere değinerek, AK Parti'nin İbradı Belediye Başkan adayı Hatice Sekmen'e destek istedi. Bakan Ersoy, "Hatice Sekmen'i 6 yıldır tanıyorum. Sağ olsun çok dürüst, çok çalışkan, çok da hırslı bir arkadaşımız. Benim asıl ilgimi çeken şey, sayın Cumhurbaşkanımızın Hatice hanımı benden çok daha öncesinden tanıması ve kendisine ismen hitap ediyor olması. İnşallah bu dönem Hatice hanımla beraber, sizlerle beraber el ele vererek İbradı'yı hak ettiği yere getireceğiz." diye konuştu.

Ormana Kalkındırma ve Yardımlaşma Derneği yetkilileri, konuşmasının ardından Bakan Ersoy'a plaket takdim etti.