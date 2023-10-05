Bakan Ersoy: Biz Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak gençlerimize sonuna kadar güveniyoruz

Bakan Ersoy açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dünyanın en dinamik genç nüfusa sahip ülkelerinden biri olduğuna dikkati çekerek, Türk gençliğinin kendisine sunulan imkanları başarıya dönüştürdüğünü söyledi.

Son yıllarda kültür, sanat, eğitim, spor ve teknoloji alanında ortaya konan başarıların geleceğe güvenle bakmalarına imkan sağladığını kaydeden Ersoy, "TEKNOFEST'lerde gördüğümüz heyecan, enerji, ve hepsinden daha önemlisi gençlerin vatanımız için sahip olduğu üretme azmi, gençlere güvenmemizin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Kim ne dersin desin, biz Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak gençlerimize sonuna kadar güveniyoruz." dedi.

Mehmet Nuri Ersoy, yaptığı yatırımlarla Türkiye'de girişimciliğin gelişmesine destek olan Türk Telekomu tebrik ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Telekomun ortaya koyduğu bu vizyonun, yenilikçi fikirlerin gelişimine sağladığı katkının ve özellikle Türk gençlerine olan güveninin diğer kurumlar için de örnek alınacak olması bizi sevindiriyor. Ülkemizde kültür ve sanatın gelişimine de ciddi katkılar sağlayan Türk Telekomun, AKM Girişimcilik Merkezi'nde yenilikçi fikirlerin oluşumuna, gençlerin dünya ile rekabetinde çok anlamlı destekler sağlayacağına inanıyorum. AKM'deki Türk Telekom Ventures Girişimcilik Merkezi ile girişimciler, hayallerini teknolojiyle birleştirip, değer yaratacak fikir ve projelerini bu mekanda geliştirme fırsatı bulacak. Girişimcilerin ihtiyaçlarının büyük oranda karşılanacağı bu merkezde, gençlerimizin aynı zamanda Türk Telekomun teknoloji alanındaki deneyim ve tecrübesinden de faydalanacaklarını düşünüyoruz. Bu vesileyle AKM Girişimcilik Merkezi'nin hayırlı olmasını diliyor, Türk insanına, gençlerine güvenlerinden ötürü Telekomu ve projede emeği geçen herkesi tekrar kutluyorum."

