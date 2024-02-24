Bakan Ersoy: Halkımızdan aldığımız yetkiyi, yine vatandaşlarımızın her biri için ayrımsız kullanıyoruz

Antalya'da ziyaretlerini sürdüren Ersoy, Gazipaşa Belediye Kültür Merkezi'nde, sivil toplum kuruluşları ve AK Parti'nin mahalle başkanlarıyla bir araya geldi.

Yeni bir seçimin arifesinde olduklarını ve seçimlerin demokrasinin şöleni olduğunu anlatan Ersoy, "Seçimlerde partiler, adaylar, milletin kantarında tartılır. Sonunda da seçmen, adaylar arasında tercihini kullanır ve yönetim yetkisini tevcih eder. Bu yarışta, müktesebatı zengin, geçmişi hizmet ve eserlerle dolu, bütün bunların yanında da vatandaşın gönlüne ve aklına hitap edebilenler halka hizmet onuruna erişirler." diye konuştu.

Halkın nabzını tutmada gönüllü kuruluşların, meslek odalarının katkısının tartışılmaz olduğuna dikkati çeken Ersoy, bu buluşmalarda hasret giderdiklerini, sahanın sorun ve talepleri konusunda ilk elden bilgiler alabildiklerini söyledi.

Bu buluşmaların politikaları geliştirirken değişik yaklaşımları fark etme ve buna göre revizeler yapma imkanı tanıdığını aktaran Ersoy, "Çiftçimizi, işçimizi, esnafımızı, iş insanımızı, toplumun her kesimini dinliyoruz. Sonra da milletimiz bizden ne istiyorsa onun gereğini yapıyoruz. Zaten AK Parti belediyeciliğinde de köklü partimiz Milliyetçi Hareket'in geleneğinde de ayrımcılığa, ayrıştırmaya hiçbir zaman yer olmamıştır. Halkımızdan aldığımız yetkiyi, yine vatandaşlarımızın her biri için ayrımsız kullanırız, kullanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"GAZİPAŞA'NIN SORUNLARINI, BEKLENTİLERİNİ BİLİYORUZ"

Ersoy, seçimler öncesinde yerel yönetimlerde görevde oldukları ve olmadıkları her yerde projelerini anlattıklarını belirterek, yönetimine talip oldukları her kente dair hayallerini ve projelerini aktardıklarını bildirdi.

Gazipaşalılarla gönül bağlarının güçlü olduğunu anlatan Ersoy, şunları kaydetti:

"Gazipaşa'nın sorunlarını, beklentilerini biliyoruz. Gerek yerel yönetimin uhdesinde olan konularda, gerekse merkezi yönetimle birlikte yürütülecek konularda mevcut duruma ve yapılması gerekenlere vakıfız. İlçemizde ilkokul ve ortaokul ihtiyacının farkındayız. Hem yeni okullar hem de mevcut okulların bakım onarımı konusunda gerekli çalışmaların yürütüldüğünü biliyorum. Ben de bu konuda Milli Eğitim Bakanımız ile görüşeceğim. Ama biliyorsunuz tüm kaynaklarımızı 'Asrın Felaketi'nin yaşandığı deprem bölgesine yönlendirdik. O bölgeye bir öncelik sağlıyoruz ama peyderpey sizlere de hizmet ulaştıracağız."

Ersoy, Gazipaşa'da nitelikli tarım yapıldığını ve bunu desteklediğini, bununla birlikte tarım ürünlerinin pazarlanması ve lojistiği konusunda sıkıntıların farkında olduklarını dile getirdi.

Yol yapımı, bakımı ve diğer altyapı şikayetlerinden haberdar olduklarını, imar işleri alanında da beklentilerin olduğunu ifade eden Ersoy, şöyle konuştu:

"Sıkıntıların farkındayız. Biliyorsunuz, bu düzenlemeler yerel yönetimlerden geçiyor. Büyükşehir ile ilçe belediye uyumu söz konusu olduğunda çok daha etkin, verimli neticeler alınabiliyor. Bu nedenle bizim Büyükşehirde Hakan Tütüncü'ye, Gazipaşa'da da Mustafa Aksoy'a mührü emanet etmemiz gerekiyor. Başkanlarımın planları, projeleri hazır. Gazipaşalı hemşehrilerimizin teveccühüyle inşallah başkanımız ve ekibi 1 Nisan'da işinin başında olacak. Sıkıntılarınıza çözümler geliştireceğiz. İnanç oldu mu tekeden süt çıkar. Bu ekip, bu kadro işinin ehli."

"GAZİPAŞA HAVALİMANI GELİŞTİRİLECEK"

Arkeolojik alanların ihyası konusunda önemli projelere imza attıklarını hatırlatan Ersoy, Side, Phaselis, Olympos ve Alanya'daki Syedra'ya çok önemli kaynak aktardıklarını ve aktarmaya devam ettiklerini söyledi.

Gazipaşa'daki Antiochia ad Cragum Antik Kenti'ni ziyaret ettiğini anlatan Ersoy, "Oraya da yeni koordinatör kazı başkanı atayarak 12 aylık kazı projesini başlattık. Çok kısa sürede alandaki değişimi fark edeceksiniz. Bunun yanında Selinus'ta çevre düzenleme projesini hazırladık. Bu yılın ilk yarısında orayı düzenlemiş, turistik ziyarete uygun hale getirmiş olacağız. Yine Gazipaşa Havalimanını önemsiyoruz. Gazipaşa'nın turizm gelirlerinden daha da fazla pay alabilmesi için geliştirilecek." diye konuştu.

Gazipaşa'nın turizmde çok daha iyi noktalarda olabileceğine işaret eden Ersoy, bakanlık olarak ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.

Bakan Ersoy, burada yerel yönetime de düşen görevlerin olduğunu vurgulayarak, Gazipaşa Belediyesinde de işbaşına geldiklerinde çok daha iyi noktalarda olacaklarını sözlerine ekledi.

