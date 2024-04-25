Bakan Ersoy: Kadına yönelik şiddeti asla normalleştirmeyeceğiz

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve RTÜK'ün ortak çalışmasıyla yürütülen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı Etik İlkeler Rehberi Tanıtım Toplantısı, ATO Congresium'da gerçekleştirildi.

Burada konuşan Ersoy, Türkiye'de kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda özellikle son yıllarda çok ciddi çalışmaların hayata geçirildiğini, özellikle "geçmiş dönemlerle mukayese edilemeyecek şekilde" alınan önlemler sayesinde toplumda ciddi bir hassasiyetin oluştuğunu söyledi.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusuna bugün Türkiye'de en üst düzeyde dikkat çekildiğini belirten Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın bu konuda çok sayıda kampanyaya destek verdiklerini, bu sorunla ilgili konferans, sempozyum, ulusal ve uluslararası toplantılar düzenlediklerini anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın, kadına yönelik şiddetin çok farklı boyutlarına dikkati çektiklerini, kadın derneklerinin yürüttüğü çalışmalara katkı sağladıklarını belirten Ersoy, savaş ve şiddet bölgelerinde kadınların yaşadığı mağduriyete işaret ederek, kadına şiddet sorununun uluslararası boyutunu gözler önüne serdiklerini anlattı.

Tüm bu çalışmalar ve kadın haklarını önceleyen sivil toplum kuruluşlarının da önemli katkılarıyla bu konuda ciddi bir bilinç oluştuğunu dile getiren Ersoy, bu çerçevede kamu kurumları tarafından birçok yasal düzenlemenin hayata geçirildiğini bildirdi.

- "KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN SON BULMASI İÇİN DAHA FAZLASINI YAPACAĞIZ"



Bürokrasi, yerel yönetimler, iş dünyası, spor kamuoyu, dernekler ve vakıfların bu alanda farkındalık oluşturacak kampanyalar düzenlendiğini aktaran Ersoy, meselenin psikolojik, sosyolojik, kültürel yanına dikkati çeken çalışmalar yapıldığını kaydetti.

Olumsuz haberlerin geldiğini üzülerek görmeye devam ettiklerini dile getiren Ersoy, "Kadınlarımızın bireysel özgürlüklerinin yanı sıra siyasi ve sosyal alandaki etkilerinin artmış olmasına rağmen karşılaştığımız bu tablo ne kadar büyük bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu göstermektedir." diye konuştu.

Ortaya konan mücadelenin, uzun soluklu ve zorluklarla dolu olduğunu gözler önüne serdiğini anlatan Ersoy, "Sorun ne kadar büyük olursa olsun, bu sorunu çözmek ne kadar karmaşık gibi görünse de biz kadına yönelik şiddetin son bulması için elimizden gelen gayretin daha fazlasını yapmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki bu soruna asla alışmayacağız. Kadına yönelik şiddeti asla normalleştirmeyeceğiz. Televizyon ekranlarında bu sorunla ilgili bir haberle karşılaştığımızda bunu sıradan bir olay olarak görmeyeceğiz. Unutulmamalıdır ki toplumsal yaşamı, insan onurunu, iyi bir yaşamı tehdit eden bir sorun karşısında en büyük tehlike onu normalleştirmektir. Bu soruna alışmaktır. İşte biz bu bakış açısını reddediyoruz. Kadına şiddeti asla normalleştirmeyeceğiz ve buna alışmayacağız."

Bu açıdan en büyük rolün medya yöneticilerine düştüğünün altını çizen Ersoy, medyanın, üretilen içeriğin etkisini arttırmak adına kadına karşı şiddeti normal bir olay gibi göstermesi tehlikesinin de önemli bir sorun olduğunu vurguladı.

Dünyanın dört bir yanında ilgi gören, 150'den fazla ülkede seyredilen yapımlara imza atan medya temsilcileri ve yapımcılarından bu konuya biraz daha hassasiyet göstermelerini isteyen Ersoy, "Artık Türkiye Yüzyılı'nda bu meseleyi sorun olmaktan çıkartmak zorundayız. Bize yakışmayan, kültürel değerlerimizle bağdaşmayan şiddete karşı topyekun bir mücadele içine girerek bu sorunu kökten halletmek durumundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Ersoy, bu açıdan RTÜK tarafından hazırlanan "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Etik İlkelerine" bağlı kalınmasının, bu sorunun çözümüne katkı sağlayacak önemli adımlardan biri olduğuna inandığını aktardı.

- "TOPLUMSAL SORUNUN KÖRÜKLENMESİNE SEBEP OLAN BAZI İÇERİKLERİ DE GÖRMÜYOR DEĞİLİZ"



Programda konuşan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de medyanın kadına yönelik şiddetle mücadeleyi, yayınlar yoluyla yapmaları gerektiğini belirtti.

Kuşak programlarıyla ilgili daha önce televizyonların üst yöneticileriyle yaptıkları toplantılarda hassasiyetlerini dile getirdiklerini bildiren Şahin, üst yöneticilere konuyla ilgili tavsiyelerde bulunduklarını anlattı.

Şahin, "Dramatik yapımlar başta olmak üzere, bir takım haber bültenlerinde veya kuşak programlarında, belli ki bazen bilinçsizce bazen de bilinçli bir şekilde dikkatsizce, bu toplumsal sorunun körüklenmesine sebep olan bazı içerikleri de görmüyor değiliz." sözlerini sarf etti.

Özellikle kuşak programlarına ilişkin çok sayıda şikayet aldıkları bilgisini veren Şahin, bu programların içeriklerini, kadın eğitimi, çocuk bakımı veya kadın hakları konularında oluşturmaları tavsiyesinde bulunduklarını hatırlattı.

- HABER PROGRAMLARINA DA AKILLI İŞARET UYGULAMASI GELECEK



Haber bültenlerindeki durumların da bundan farklı olmadığını ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Sabah kalktığımız zaman cinayet haberiyle başlayan haber programları akşam geç saatlere kadar cinayet ve şiddet, kadına yönelik şiddet içerikli haber programlarının yapılması sanki ülkemizde cinayetlerin, kadına yönelik şiddetin, toplumsal şiddetin en üst noktada olduğunu gösteren haber programlarına tahammül etmemiz mümkün değildir."

Şahin, Üst Kurul'un onayının ardından haber programlarında da akıllı işaretler uygulamasını hayata geçirmeyi planladıklarını bildirdi.

Yayınlarda yer alan kadına yönelik şiddet konusundaki hassasiyetlerini bugüne kadar her fırsatta dile getirdiklerini anımsatan Şahin, "Bundan sonraki süreçte kusura bakmasınlar, programları yapanlar veya bu şekilde devam edenler. Artık, maalesef, üzülerek belirtmek istiyorum ki hiç sevmediğimiz, hiç gündeme getirmek istemediğimiz müeyyide konuları ve en ağır müeyyide konuları gündeme gelecektir." görüşünü paylaştı.

RTÜK Başkanı Şahin, etik kurallarını "Mağduru değil faili göster", "Şiddeti meşrulaştırma", "Saygın değil suçlu", "Cezayı yayınla, adaleti göster", "Mücadeleyi destekle, çocuklara örnek ol", "Güçlü kadını anlat, kadını güçlü anlat" şeklinde özetledi.

Konuşmaların ardından etik kurallarına ilişkin sunum yapıldı.