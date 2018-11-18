Bakan Ersoy: İlk defa Rusçayı mecbur tutuyoruz

Bir televizyon programına konuk olan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy şunları söyledi:

Turizm benimle başlamış bir şey değil. 80’li yıllarda rahmet Özal’la başlamış bir hareket ve çok başarılı olmuş bir hareket.

Ben de tam bu bağlamda yeni bir hareketin olmasını düşündüm. Şimdi bir değişiklik vakti. Nitelikli turiste yoğunlaşmak lazım.

Bunun için yeni bir strateji oluşturacağız. İlk yapılması gereken insan kaynakları, bu noktada Milli Eğitim Bakanlığı ile bir çalışma başlattık. 10 okulda eğitime başlıyoruz. Hazırlıkta İngilizceyi lise 1’de ise ilk defa Rusçayı mecbur tutuyoruz. Lise 2’den sonra ise Çince ve Almancayı seçmeli olarak sunacağız.

Öğrenciler 20 Nisan 20 Ekim tarihinden eğitimini anlaşılan okullarda yapacak. İş birliği yapacak oteller öğrencilerin kalacağı lojmanlardan eğitim alacağı yerlere kadar destek verecek.

Bu konuda görüş birliğine varıldı ve protokol imzalandı. 76 tane lise var 10 tane ile başlıyoruz bu meslek liseleri turizm kolejlerine dönüştüreceğiz. Bu durumu öğrenciler için de cazip hale getirmek için ödeme yapılacak.

Hazırlıktan itibaren öğrenciye ödeme yapılacak. Hazırlıkta stajyer maaşı ile başlayacak. Hazırlıkta stajyer maaşı lise 1’de stajyer maaşı çarpı 1.25 ve bu şekilde arttırılarak devam edecek.

2018 için Türkiye’ye gelen turist sayısında rekor kırılacak şu an için 40 milyon gibi rakam öngörüyoruz. Önümüzdeki yıl belki 48 milyonu geçeceğini tahmin ediyorum.

Müze kart çok fazla yaygınlaştırmak istiyoruz. müzelerde elde ettiğimiz gelirlerin yüze 80'i yabancı kaynaklı. Mayıs ayına kadar bütün müzeler müze kart sistemine dahil olacak. Yerli turistimizi müze kart ile koruyacağız. Müzelerimiz Avrupa’ya göre çok ucuz giriş ücretlerini arttıracağız.

Hızlı bir şekilde bütün ülkeler güvenlik notumuzu kaldırdılar. Japon turist sayısında yüze 90 artış var. Japon’u getirmeyi sağladığınızda bütün Asya ülkeleri harekete geçiyor.

Bir turizmci olarak şunu söylemek istiyorum, Yeni İstanbul Havalimanı sayesinde 10 boyunca ulaşım altyapımız komple çözülmüş durumda. İstanbul'un slot sıkıntısı vardı (Uçuş izni) Yeni havalimanı ile bu sorun da çözülmüş oldu.

Erken rezervasyon rakamlarından yüzde 180 artış var. Batı turistinde yüzde 35'lik bir büyüme bekliyoruz. Turizmde eksiğimiz teşvik değil. Turizmde eksiğimiz doğru planlama ve programlama.

AKM'DE TEMEL ATMA TÖRENİ ŞUBAT'TA

Atatürk Kültür Merkezi ile ilgili 26 Kasım'da ihale çağrısı yapılacak. İhale, maliyetleri aşağıya çekmek için iki haftalık bir süre gecikti. Şubat'ta da temek atma töreni yapılacak. AKM, çok büyük ve çok özel bir proje. Hedefimiz 2 yıl içerisinde projeyi bitirmek.

En büyük hedefimiz standartları yükseltmek. Çok fazla proje yapmak yerine daha kaliteli işler yapmayı hedefliyoruz. Opera izleyicisinde sayı yüzde 20 arttı.

SİNEMA VE DİZİ SEKTÖRÜNE DESTEK

Dünyada en çok dizi ihracat eden ikinci ülke Türkiye. Sineme bizim çok önemli bir tanıtım kaynağı. Sinema Teşvik Yasası ile birlikte bu alanda Bakanlığımızın sektöre desteği artacak.

Kaliteli taksi hizmeti sağlamamız gerekiyor. En önemli sorun, plaka sahibi ve şoförün farklı olması. Ben plaka sahibi bir taksicinin aracına bindiğimde hiçbir problem göremiyorum. Biz bu işi UBER ile değil taksicilerle çözmek istiyoruz.

Turizmde kadın personel sayısını artırmamız gerekiyor.. Kadın personellere pozitif ayrımcılık yapmalıyız.

Öncelikle yeni yerlerden açmaktan ziyade mevcut yerlerde verimliliği artırmalıyız. 2019'da önceliğimizi buna vereceğiz.