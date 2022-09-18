Bakan Fatih Dönmez, Bilecikli hemşerileriyle buluştu

İstanbul Bilecikliler Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği tarafından Tuzla Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Gençlik Kampı'nda düzenlenen etkinlikte Bakan Dönmez hemşerileriyle bir araya geldi.
Etkinlikte Dönmez'e, Oba Beyi kıyafetleri takdim edildi. Oba Beyi kıyafetlerini giyen Dönmez, açılan stantları ziyaret ederek vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.
32. Osman Gazi'yi Anma ve Tanıtım Şenlikleri'nde Bilecikli hemşehrilerimizle bir araya geldik.— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) September 18, 2022
Söğüt'te bir yörük çadırından çıkıp üç kıtaya adaletiyle hükmeden Osmanlı'nın torunları olarak, devraldığımız bu kutlu mirası yaşatacak ve sonraki nesillere layıkıyla devredeceğiz. pic.twitter.com/DFKnZX46r4