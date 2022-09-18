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Bakan Fatih Dönmez, Bilecikli hemşerileriyle buluştu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İstanbul'da düzenlenen 32. Osman Gazi'yi Anma ve Tanıtım Şenlikleri'ne katıldı.

AA18 Eylül 2022 Pazar 23:19 - Güncelleme:
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İstanbul Bilecikliler Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği tarafından Tuzla Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Gençlik Kampı'nda düzenlenen etkinlikte Bakan Dönmez hemşerileriyle bir araya geldi.

Etkinlikte Dönmez'e, Oba Beyi kıyafetleri takdim edildi. Oba Beyi kıyafetlerini giyen Dönmez, açılan stantları ziyaret ederek vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

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