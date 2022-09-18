Bakan Fatih Dönmez, Bilecikli hemşerileriyle buluştu

32. Osman Gazi'yi Anma ve Tanıtım Şenlikleri'nde Bilecikli hemşehrilerimizle bir araya geldik.



Söğüt'te bir yörük çadırından çıkıp üç kıtaya adaletiyle hükmeden Osmanlı'nın torunları olarak, devraldığımız bu kutlu mirası yaşatacak ve sonraki nesillere layıkıyla devredeceğiz. pic.twitter.com/DFKnZX46r4