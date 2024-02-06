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Bakan Fidan, 6 Şubat depremlerine ilişkin mesaj yayımladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlere ilişkin mesaj yayımladı.

AA6 Şubat 2024 Salı 10:25 - Güncelleme:
Bakan Fidan, 6 Şubat depremlerine ilişkin mesaj yayımladı
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Fidan, X sosyal medya platformundan depreme ilişkin yaptığı paylaşımda, depremin yıl dönümü vesilesiyle hayatını kaybedenle Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.

"Devletimiz ve hükümetimiz; milletimizden aldığı güçle, her zaman ve her yerde vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edecek." ifadesini kullanan Fidan, zor günde Türkiye'nin yanında olan tüm dost ülkelere de bu vesileyle tekrar teşekkür ettiğini belirtti.

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