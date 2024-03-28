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Bakan Fidan, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu Başkanı ve üyelerini kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu Başkanı Mike Rogers, Kıdemli Üyesi Adam Smith ve beraberindeki üyeleri Ankara'da kabul etti.

AA28 Mart 2024 Perşembe 20:20 - Güncelleme:
Bakan Fidan, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu Başkanı ve üyelerini kabul etti
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Bakanlığın X sosyal medya hesabından Bakan Fidan'ın kabulüne ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, Bakan Fidan'ın ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu Başkanı Rogers, Kıdemli Üyesi Smith ve beraberindeki üyelerle Ankara'da görüştüğü bildirildi.

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