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Bakan Fidan, bir dizi program için Erzurum'da

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bir dizi program için bugün Erzurum'a geldi.

IHA29 Ağustos 2023 Salı 12:27 - Güncelleme:
Bakan Fidan, bir dizi program için Erzurum'da
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Havaalanında Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ak Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok, Mehmet Emin Öz, Abdürrahim Fırat ve Fatma Öncü, Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Ak Parti Erzurum il Başkanı İbrahim Küçükoğlu, belediye başkanları ve AK Parti teşkilat mensupları tarafından karşılanan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, buradan Erzurum Valiliği ve Ak Partiye geçecek.

Erzurum Bar ekipleri tarafından karşılanan Bakan Fidan yoğun bir ilgi olduğu gözlendi.

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