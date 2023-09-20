İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Eylül 2023 Çarşamba / 6 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0419
  • EURO
    28,9412
  • ALTIN
    1678.11
  • BIST100
    7863.82
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

Bakan Fidan, BMGK dolayısıyla temaslarda bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta, İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ve Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile bir araya geldi.

AA20 Eylül 2023 Çarşamba 11:29 - Güncelleme:
Bakan Fidan, BMGK dolayısıyla temaslarda bulundu
ABONE OL

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Fidan'ın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor.

Bakanlığın X sosyal medya platformundaki paylaşımına göre, Fidan, BM Genel Kurulu marjında İsviçreli mevkidaşı Cassis ile Türkevi binasında görüştü.

Taraflar, ikili ilişkileri, bölgesel konularda ve uluslararası örgütlerde işbirliğini ve Ukrayna'daki son gelişmeleri ele aldı.

Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı mevkidaşı Şukri ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

  • Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
  • New York
  • İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis
  • Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri
  • Hakan Fidan
  • BMGK

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.