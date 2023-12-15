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Bakan Fidan bugün Oslo'ya gidecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi ve kalıcı barışın sağlanması için bugün Oslo'yu ziyaret edecek.

IHA15 Aralık 2023 Cuma 09:23 - Güncelleme:
Bakan Fidan bugün Oslo'ya gidecek
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Temas Grubu'nun Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik çalışmaları çerçevesinde Oslo'yu ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Temas Grubu'nun Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik çalışmaları çerçevesinde 15 Aralık 2023 tarihinde Oslo'yu ziyaret edecektir. Sayın Bakanımız Temas Grubundaki mevkidaşlarıyla birlikte, Norveç, İsveç, Finlandiya, Danimarka, İzlanda, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg makamlarıyla görüşecektir" denildi.

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