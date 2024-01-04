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Bakan Fidan İranlı mevkidaşına taziyelerini iletti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'la telefon görüşmesi yaptı. Bakan Fidan, terör saldırısı nedeniyle taziyelerini iletti.

AA4 Ocak 2024 Perşembe 21:05 - Güncelleme:
Bakan Fidan İranlı mevkidaşına taziyelerini iletti
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan'la görüşmesinde, İran'ın Kirman şehrinde yaşanan terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziyede bulundu.

Görüşmede ayrıca, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin, söz konusu terör saldırısı nedeniyle ertelenen ve ilerleyen zamanda düzenlenecek ziyareti ele alındı.

İRAN'DAKİ SALDIRILAR

Kirman eyaletinde İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin, Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı nedeniyle anma töreninin yapıldığı kabristanın yakınında terör saldırısı düzenlenmişti.

Saldırıda 84 kişi hayatını kaybetmiş, 284 kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

  • Dışişleri Bakanı
  • Telefon görüşmesi
  • Taziyeler

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