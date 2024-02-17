İSTANBUL 7°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Şubat 2024 Cumartesi / 8 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,849
  • EURO
    33,2427
  • ALTIN
    1995.21
  • BIST100
    9250.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Fidan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milatovic ile görüştü
Güncel

Bakan Fidan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milatovic ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Münih'te Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic ve Kosova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gërvalla-Schwarz ile bir araya geldi.

DHA17 Şubat 2024 Cumartesi 15:22 - Güncelleme:
Bakan Fidan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milatovic ile görüştü
ABONE OL

Bakan Fidan'ın, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic ile görüşmesinde ikili siyasi ve ekonomik ilişkilerin ele alındığı ve Milatovic'in Türkiye ziyaretinin takviminin görüşüldüğü kaydedildi. Türkiye, 2023'te Karadağ'daki en büyük doğrudan yabancı yatırımcı oldu ve Türkiye'nin toplamda 400 milyon Avro'ya yakın yatırımı bulunuyor.

Fidan ayrıca Kosova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla-Schwarz ile bir araya geldi. Görüşmede ekonomik ilişkiler ve gerçekleştirilecek üst düzey ziyaretlerin ele alındığı ifade edildi.

Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'nın yıl içinde düzenleneceği planlanırken Kosova'daki FETÖ yapılanmasıyla mücadele konusunda güçlü bir ortak iradenin mevcut olduğu ortaya kondu. Belgrad-Priştine Diyaloguna Türkiye'nin desteğinin yinelendiği görüşmede ayrıca Kosova tarafınca 10 Ekim 2023 tarihinde KFOR'un komutasının Türkiye'ye geçmesinden duyulan memnuniyet dile getirildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.