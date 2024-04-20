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  • Bakan Fidan'dan İran-İsrail gerilimi mesajı: Filistinlilerin hak ettiği devlet verilmezse böyle krizler artarak devam eder
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Bakan Fidan'dan İran-İsrail gerilimi mesajı: Filistinlilerin hak ettiği devlet verilmezse böyle krizler artarak devam eder

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'Mısır ve Türkiye'nin işbirliği halklarımızın ve bölgemizin fevkalade yararınadır.' dedi. İran-İsrail gerilimiyle ilgili de konuşan Bakan Fidan, 'Orta Doğu'daki istikrarsızlığın sebebi İsrail'e verilen destek. Eğer bu kriz hak ettiği biçimde çözülmezse Filistinlilerin hak ettiği devlet, bağımsızlık ve egemenlik verilmezse bu türden krizler bölgemizde artarak devam edecektir. Önceliğimiz İsrail işgalinin sona ermesi olmalı.' ifadelerini kullandı.

AA20 Nisan 2024 Cumartesi 12:26 - Güncelleme:
Bakan Fidan'dan İran-İsrail gerilimi mesajı: Filistinlilerin hak ettiği devlet verilmezse böyle krizler artarak devam eder
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliğinde görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Bakan Fidan, "Mısır ve Türkiye'nin işbirliği halklarımızın ve bölgemizin fevkalade yararınadır. Biz de iki ülke olarak bu anlayışla ilişkilerimizi daha da ileri taşıma iradesini ortaya koyduk." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şubatta Kahire'ye yaptığı ziyarette bu yöndeki iradenin liderler düzeyinde ortaya koyulduğunu dile getiren Fidan, Kahire'de Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin yeniden tesisine ilişkin ortak bildirinin imzalandığını hatırlattı.

Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı vesilesiyle Türkiye'yi ziyaret etmesinin gündemde olduğunu kaydetti.

İsrail-İran geriliminin bölgeye olası etkilerinin sorulması üzerine Fidan, "İsrail'in Filistin topraklarını işgali ve Batı'nın buna kayıtsız şartsız destek vermesi Orta Doğu'daki istikrarsızlık probleminin başlıca nedenlerinden biridir." şeklinde konuştu.

Fidan, bu problemi gözden kaçıracak şeylere itibar edilmemesi gerektiğini belirterek, "Bir numaralı önceliğimiz İsrail işgalinin sona ermesi ve iki devletli çözüm formülünün hayata geçmesi olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Bu olmadığı takdirde bölgedeki gerilimin artmaya devam edeceğine dikkati çeken Fidan, "Eğer bu kriz hak ettiği şekilde çözülmezse, Filistinlilerin hak ettiği devlet, bağımsızlık ve egemenlik verilmezse bu türden krizler bölgemizde artarak devam edecektir." dedi.

"Diğer ülkeler şöyle bir lüks içine girmesinler. 'Bunlar sadece Orta Doğu'da olacak, bize bir etkisi olmayacak' diye hiçbir şey içerisine girmesinler." diyen Fidan, Filistin konusunda olan her şeyin küresel fay hatlarını tetiklediğini, burada olan bir şeyin dünyanın her yerini etkilediğini bildirdi.

Şukri: Bölgede istikrar için Türkiye ile çalışmak önemli

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