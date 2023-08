Bakan Fidan'dan talep ettiler: Rusya'da bulunan esir sancaklarımız geri getirilsin

AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Erzurum gezisinde kendisine Fahri Hemşehrilik beraati verdiklerini belirterek, "Kendisi bu durumdan çok memnun oldu ve hemşehrilik beraatını odasının en güzel yerine asacağını söyledi" diye konuştu. İl Başkanı Küçükoğlu, Bakan Fidan ile yaptıkları görüşmede 107 yıl önce Ruslar tarafından esir alınarak Moskova'ya götürülen 9 alay sancağının iadesi için girişimde bulunulması talebini ilettiklerini ifade ederek, "1. Dünya Savaşı'nda Sarıkamış Cephesi'nde 10 binlerce Mehmetçiğin şehit olması sonucu Rusların eline esir düşen Türk Sancakları'nın anavatana getirilmesi istiyoruz. Bu konuda Dışişleri Bakanımıza bilgi verdik ve desteklerini istedik. Sayın Bakanımız bu hususun Türk tarihi adına önemli olduğunu, hassasiyet göstererek ilgileneceği söyledi. Uğrunda binlerce kahramanın kendini feda ettiği sancaklarımızın aradan yüz yıldan fazla zaman geçmesine rağmen esarette kalması, yurdunu ve milletini seven hiç bir vatan evladının içine sindirebileceği bir durum değildir." şeklinde konuştu.

SANCAKLAR ERZURUM'DA GÖNDERİLDİ

Erzurum 1829 - 1878 ve 1916'da olmak üzere 3 defa Rus İşgaline maruz kaldı. Ruslar, Sarıkamış Harekatı'na katılan birliklerimize karşı Ocak 1915'te taarruza geçti. Bunun üzerine orduya ricat emri verildi. Ruslar ricat yollarını keserek Türk kuvvetlerini teslim almayı amaçlıyordu. Bu taarruz karşısında Başkumandan Vekili Enver Paşa, bir emirle şeref timsali Osmanlı Sancaklarının düşman eline geçmemesi için güvenli bir şekilde Erzurum'a gönderilmesini istedi. Sarıkamış Harekatı'nda, her biri üç tümene sahip 9. ve 10. Kolordular vardı. Her tümenin üç alayı ve her alayın da bir sancağı bulunduğundan bu emir toplam 27 alay sancağının Erzurum'a gönderileceği anlamını taşıyordu.

SANCAKLARIMIZ ST. PETER VE PAUL KATEDRALİ'NDE BULUNUYOR

Ne yazık ki uğrunda canlar feda edilerek savaş alanından çıkarılıp Erzurum'a ulaştırılan alay sancakları orada da düşman eline geçmekten kurtulamadı. Ertesi yıl taarruza geçen Ruslar, 16 Şubat 1916'da Türk kuvvetlerinin boşalttığı Erzurum'a girdiklerinde oradaki depolarda bol miktarda erzak ve mühimmatın yanı sıra 9 adet alay sancağı da buldular. Üzerlerindeki al rengi ecdat kanından alan bu sancaklar, şehir boşaltılırken Rusların eline geçti. Ordumuzun alay sancaklarının ele geçirildiğini, o tarihte Rusların en önemli müttefiki olan İngiliz gazeteleri de büyük bir memnuniyetle yazdılar. Rus askerlerinin Osmanlı sancaklarıyla çektirdiği fotoğrafları yayınlayarak sevinçlerine ortak oldular. Ruslar'ın eline geçen bu sancaklarımızın halen St. Peter ve Paul Katedrali'nde oldukları tahmin ediliyor. Sarıkamış'ta ele geçen bir sancağın Moskova Devlet Tarih Müzesi'nde sergilendiği tespit edildi.