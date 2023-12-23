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Bakan Fidan'dan yeni büyükelçilere görev tebliği

Bakan Fidan, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti. Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği görevi, Dışişleri Bakanı Özel Kalem Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı Elçi Mehmet Sait Uyanık'a verildi.

AA23 Aralık 2023 Cumartesi 00:30 - Güncelleme:
Bakan Fidan'dan yeni büyükelçilere görev tebliği
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Türkiye'nin dış temsilciliklerinde büyükelçilik yapacak isimlere görevlerini tebliğ etti.

Buna göre, Sofya Büyükelçiliğine Dışişleri Bakanı Özel Kalem Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı Elçi Mehmet Sait Uyanık, Guatemala Büyükelçiliğine Enformasyon Genel Müdür Yardımcısı Elçi Beliz Celasin Rende, Mogadişu Büyükelçiliğine Genel Müdür Yardımcısı Elçi Alper Aktaş ve Santo Domingo Büyükelçiliğine Kültür İşleri Genel Müdür Yardımcısı Emriye Bağdagül Ormancı'nın görevlendirilmesine karar verildi.

Banjul Büyükelçiliğine Göç, İltica ve Vize Genel Müdür Yardımcısı Elçi Fahri Türker Oba, Kolombo Büyükelçiliğine Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Semih Lütfü Turgut, Santiago Büyükelçiliğine Milli Savunma Bakanı Danışmanı Büyükelçi Ahmet İhsan Kızıltan görevlendirildi.

Fidan'ın tebliğ ettiği diğer isimler ve görev yerleri şu şekilde sıralandı:

"Encemine Büyükelçiliğine Amerika Genel Müdür Yardımcısı Elçi Cem Utkan, San Hose Büyükelçiliğine İzmir Temsilcisi Naciye Gökçen Kaya, Hanoi Büyükelçiliğine Doğu Asya Genel Müdür Yardımcısı Elçi Korhan Kemik, Konakri Büyükelçiliğine Güney ve Batı Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Elçi Rifat Cem Örnekol, İslam İşbirliği Teşkilatı Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğine Cibuti Büyükelçisi Cenk Uraz, Cibuti Büyükelçiliğine Akdeniz için Birlik Genel Sekreter Yardımcısı Büyükelçi Erdal Sabri Ergen, Malabo Büyükelçiliğine Teftiş Kurulu Üyesi Büyükelçi Ahmet Ergin, Luanda Büyükelçiliğine Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Emlak Genel Müdür Yardımcısı Elçi Mustafa Çelik."

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