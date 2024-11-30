Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş depremden etkilenen tüm şehirleri yeniden inşa edeceklerini, bölgede afetin etkilerini azaltmak için hizmetlere durmadan, duraksamadan devam edeceklerini söyledi.

1 ay içinde 45 bin yeni konut hak sahiplerine teslim edilecek Deprem felaketinin ardından büyük bir kararlılık ve azimle tamamlanan 155 bin konutun anahtarlarını sahiplerine teslim etmenin gururunu yaşadıklarını ifade eden Göktaş, teslim edilen evlerin yeni hayatların, yeni başlangıçların sembolü olduğuna işaret etti.

Bakan Göktaş, şöyle dedi:

"Her bir konut sevgiyle örülmüş, milletimizin fedakarlığıyla inşa edilmiş birer güven yuvasıdır. Her bir tuğlasında milletimizin azmi her bir çivisinde birlik, beraberlik ruhu var. Bu anlamda yeniden güçlü Anadolu'yu inşa etmek demek, dayanışmanın ve kardeşliğin simgesi demek, güçlü Türkiye'nin sağlam temeller üzerinde yükselmesi demek. Bu konutlar sadece birer bina değil. Bu binalar umudun, huzurun, mutluluğun kapısıdır aynı zamanda. Bu konutlar ailelerimize sıcak bir yuva olacak. Çocuklarımızın güvenle büyüyeceği mekan olacak. Bu konutlar birliğimizi ve beraberliğimizi güçlendirecek, geleceğe daha sağlam adımlar atmamızı sağlayacak. Çocuklarımız gülümseyerek sokaklarda oynayacak. Gençlerimizin umutla geleceğe baktığı, büyüklerimizin huzurla yaşadığı bir şehir olacak. İşte bunun için durmadan yorulmadan çalışıyoruz çalışmaya da devam edeceğiz."

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