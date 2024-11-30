İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Kasım 2024 Cumartesi / 28 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,7004
  • EURO
    36,7726
  • ALTIN
    2961.82
  • BIST100
    9652
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Göktaş, 155 Bininci Konut Kura Çekimi ve Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu: Bu konutlar ailelerimize sıcak bir yuva olacak
Güncel

Bakan Göktaş, 155 Bininci Konut Kura Çekimi ve Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu: Bu konutlar ailelerimize sıcak bir yuva olacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Yeniden Güçlü Anadolu' 155 Bininci Konut Kura Çekimi ve Anahtar Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada, 'Her bir konut sevgiyle örülmüş, milletimizin fedakarlığıyla inşa edilmiş birer güven yuvasıdır. Her bir tuğlasında milletimizin azmi her bir çivisinde birlik, beraberlik ruhu var' dedi.

AA30 Kasım 2024 Cumartesi 16:38 - Güncelleme:
Bakan Göktaş, 155 Bininci Konut Kura Çekimi ve Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu: Bu konutlar ailelerimize sıcak bir yuva olacak
ABONE OL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş depremden etkilenen tüm şehirleri yeniden inşa edeceklerini, bölgede afetin etkilerini azaltmak için hizmetlere durmadan, duraksamadan devam edeceklerini söyledi.

1 ay içinde 45 bin yeni konut hak sahiplerine teslim edilecek

Deprem felaketinin ardından büyük bir kararlılık ve azimle tamamlanan 155 bin konutun anahtarlarını sahiplerine teslim etmenin gururunu yaşadıklarını ifade eden Göktaş, teslim edilen evlerin yeni hayatların, yeni başlangıçların sembolü olduğuna işaret etti.

"ÇOCUKLARIMIZIN GÜVENLE BÜYÜYECEĞİ MEKAN OLACAK"

Bakan Göktaş, şöyle dedi:

"Her bir konut sevgiyle örülmüş, milletimizin fedakarlığıyla inşa edilmiş birer güven yuvasıdır. Her bir tuğlasında milletimizin azmi her bir çivisinde birlik, beraberlik ruhu var. Bu anlamda yeniden güçlü Anadolu'yu inşa etmek demek, dayanışmanın ve kardeşliğin simgesi demek, güçlü Türkiye'nin sağlam temeller üzerinde yükselmesi demek. Bu konutlar sadece birer bina değil. Bu binalar umudun, huzurun, mutluluğun kapısıdır aynı zamanda. Bu konutlar ailelerimize sıcak bir yuva olacak. Çocuklarımızın güvenle büyüyeceği mekan olacak. Bu konutlar birliğimizi ve beraberliğimizi güçlendirecek, geleceğe daha sağlam adımlar atmamızı sağlayacak. Çocuklarımız gülümseyerek sokaklarda oynayacak. Gençlerimizin umutla geleceğe baktığı, büyüklerimizin huzurla yaşadığı bir şehir olacak. İşte bunun için durmadan yorulmadan çalışıyoruz çalışmaya da devam edeceğiz."

Başkan Erdoğan: İş yolsuzluğa gelince CHP'den hünerlisini kimse bulamaz

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.