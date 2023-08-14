Bakan Göktaş, devlet korumasındaki çocuklarla 'Yaz Çocuk Etkinliği Programı'na katıldı

Bakan Göktaş, devlet koruması altındaki çocuklarla birlikte "Yaz Çocuk Etkinliği Programı"na katıldı. Keyifli anlar geçiren çocuklarla birlikte ok atan Bakan Göktaş, pamuk şeker yaptı. Halat çekme oyununa da katılan Bakan Göktaş, orta oyunu, kukla gösterisi ve Rafadan Tayfa sahne gösterilerini çocuklarla birlikte izledi.

"Bakan abla sinemaya gidelim mi?"

Uzun zamandır bundan daha güzel bir teklif duymamıştım :)



Devlet himayesindeki çocuklarımızla Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Yaz Çocuk Etkinliği'nde güzel bir yaz akşamında beraberdik. pic.twitter.com/3TUOmt2seY — Mahinur Özdemir Göktaş (@Mahi_Nur) August 14, 2023