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Bakan Göktaş, devlet korumasındaki çocuklarla 'Yaz Çocuk Etkinliği Programı'na katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, devlet korumasındaki çocuklarla birlikte Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen 'Yaz Çocuk Etkinliği Programı'na katıldı.

14 Ağustos 2023 Pazartesi 23:10 - Güncelleme:
Bakan Göktaş, devlet korumasındaki çocuklarla 'Yaz Çocuk Etkinliği Programı'na katıldı
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Bakan Göktaş, devlet koruması altındaki çocuklarla birlikte "Yaz Çocuk Etkinliği Programı"na katıldı. Keyifli anlar geçiren çocuklarla birlikte ok atan Bakan Göktaş, pamuk şeker yaptı. Halat çekme oyununa da katılan Bakan Göktaş, orta oyunu, kukla gösterisi ve Rafadan Tayfa sahne gösterilerini çocuklarla birlikte izledi.

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