Bakan Göktaş: Güçlü ve üretken belediyecilik anlayışımızla istihdamı desteklemeye devam edeceğiz

İlk olarak Emirdağ ilçesine gelen Bakan Özdemir Göktaş, burada AK Parti Emirdağ Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı. Bakan Özdemir Göktaş burada yaptığı konuşmada ilçeye çocuk evleri sitesi yapacaklarını kaydederek, "Bizler, güçlü ve üretken belediyecilik anlayışımızla istihdamı desteklemeye devam edeceğiz. Yaşlılarımızı aktif yaşama dahil edecek projeler üretiyoruz. Engelli vatandaşlarımızın sosyalleşmesine yönelik proje ve faaliyetler yürütüyoruz. Emirdağ'da hayırseverimiz Özcan Halaç'ın katkılarıyla bir çocuk evi sitesi yapımı için proje aşamasındayız. İnşallah en kısa sürede prosedürler tamamlanıp, kuruluşumuzu Emirdağ'ımıza kazandıracağız. Emirdağ çocuk evleri sitesi 100 kişiliktir, diğer yandan Çilli ve Karşıyaka mahallelerine Sağlık Bilimleri Üniversitesi de olacak inşallah" dedi.

Daha sonra Bakan Özdemir Göktaş, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, AK Parti Emirdağ Belediye Başkan Adayı Serkan Koyuncu, Gömü Belediye Başkan Adayı Hakkı Tekin ve Davulga Belediye Adayı Ömer Mısır ve AK Parti'li yöneticiler tarafından SKM'nin açılışı yapıldı. Açılış sonrasında esnaf ziyareti yapan Bakan Göktaş, pazar yeri ziyareti sırasında katmer pişirerek, sebze satışı yaptı.

Emirdağ'daki ziyaretlerinin ardından Bolvadin'e geçen Bakan Göktaş, SKM açılışına katıldı. Burada da partililere seslenen Bakan Göktaş, partisinin Belediye Başkan Adayı Fatih Kayacan'ı Bolvadin halkına emanet ederek seçimi kazanmak için söz istedi. Bakan Özdemir Göktaş'ın konuşmasının ardından AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, AK Parti Bolvadin Belediye Başkan Adayı Fatih Kayacan, Özburun Belediye Başkan Adayı Tahsin Hanlı, Dişli Belediye Başkan Adayı Süreyya Güvenir ve partililer kurdele kesimini gerçekleştirdi.