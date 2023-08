Bakan Göktaş gurbetçilerle bir araya geldi

Göktaş, memleketi Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde düzenlenen 16. Emirdağ Gurbetçi Festivali'nde, gurbetçi bir ailenin evladı olduğunu anlattı.

Gurbetçinin, ömür boyu evini özleyen bir garip yolcu gibi olduğunu belirten Göktaş, "Bununla birlikte devletin güçlü desteği, son 20 yılda ülkesinden uzak yaşayan kardeşlerin hayatını kolaylaştırmaya başlamıştır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, gurbetçilerin vatan hasretini çok iyi anladığını belirten Göktaş, şöyle konuştu:

"Bizi, Türkiye'deki kardeşlerden hiç ayırmadan her fırsatta dile getirmiştir. Cumhurbaşkanı, bütün Türk milletinde tazelediği birlik ruhu, yurt dışındaki yaşam kalitemizi yükseltmiş, öz güvenimizi artırmıştır. Artık yurt dışında gezdiğinizde 'ben Türküm' demekten gurur duyuyorsunuz, biliyorum. Yurt dışında yaşayan dostlar ülkemizin en kıymetli temsilcileridir. Her biri, milli ve manevi değerlerine bağlı, ülkesine vefalı. Biz bu vefayı, 15 Temmuz direnişinde gördüğümüz gibi 6 Şubat depremlerinde de gördük. Uzak ülkelerde olsalar da depremden etkilenen şehirlerin ihtiyaçlarıyla çok yakından ilgilendiniz. Manevi desteğinizin yanı sıra yardımlarda bulundunuz. Tırlar dolusu yardım getirdiniz. Bugün depremin 6. ayını yaşıyoruz. 6 ay geçti ama biz onları asla unutmadık, unutmayacağız. Her zaman devletimiz var gücüyle o vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Her geçen gün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak depolara gelen sizin yardımlarınızı vatandaşlara, depremzedelerimize ulaştırdık."

Bakan Göktaş, "2023 genel seçimlerinde varlığınızı yakından hissettik. Cumhurbaşkanı önderliğinde gurbetçi kardeşlere sunduğumuz imkanlar takdir görmüş, oluşan memnuniyet seçim sonuçlarına yansımıştır. Yurt dışında yaşayan Türkler ayrıca bulundukları ülkelerden ana vatanlarına baktıklarında, Türkiye'nin gelişim çizgisini çok iyi değerlendirebilmektedir. Bu anlamda uluslararası arenada ülkenin artan itibarını açık ve net olarak görebilmektedirler." diye konuştu.

Şu an yurt dışında 6,5 milyonu aşkın vatandaş yaşadığını dile getiren Göktaş, "Her birinin mutluluğu, huzuru bizi yakından ilgilendiriyor." dedi.



Vatandaşların kimi zaman yaşadıkları ülkelerde birtakım haksızlıklarla uğrayabildiğini söyleyen Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Maalesef 21. yüzyılda hala, ayrımcılık, yabancı düşmanlığı ve İslamofobi gibi konular, Avrupa ülkelerinin gündeminde yer alıyor. Bu konular Batılı ülkelerde yaşayan Müslümanların hayatını zorlaştırmaya devam ediyor. Göç alan ülkelerin ortak hassasiyetiyle bu sorunların aşılabileceğini, dünyanın daha yaşanabilir bir yer haline geleceğini düşünüyoruz. Nitekim göç konusunda biz Türkiye olarak, insan odaklı siyasetle tüm dünyaya örnek olduğumuza inanıyoruz. Bu ülkede yaşayan herkese, insanlık onuruna yakışan bir yaşam sunmaya çalışıyoruz. Benzer şekilde, Türklerin yurt dışı yaşamının iyileşmesinde ve ayrımcılıkla mücadelede, ev sahibi ülkelerin de sorumluluğu olduğuna inanıyoruz. Ülkemizin gelişim çizgisi şüphesiz Avrupa'da yaşayan vatandaşların da göğsünü kabartıyor. Türkiye'nin artan gücü yurt dışında yaşayan Türkler için attığımız somut adımlara da yansıyor."

Mahinur Özdemir Göktaş, 2012'den itibaren Avrupalı Türklerin, yaşadıkları ülkelerde, Türkiye'deki seçimler için oy kullanabildiğini ifade ederek, bu adımla, uzaklardaki vatandaşlarla bağın korunduğunu, kader ortaklığının devam ettiğini söyledi.

Yurt dışındaki aile ataşeliklerinin sayısını da artırdıklarını söyleyen Göktaş, bakanlık olarak Almanya, Berlin Büyükelçiliğinde Düsseldorf, Hamburg, Köln ve Stuttgart başkonsolosluklarında ataşelikler olduğunu belirtti.



Fransa ve Belçika'da da aile ataşeliği kurmayı hedeflediklerini bildiren Göktaş, vatandaşların kendilerini yalnız hissetmemesi ve sorunlarının daha kolay çözülmesi için gerekli tüm rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini sunduklarını vurguladı.



- "MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERİMİZLE BÜTÜN DÜNYADA ÇALIŞKAN VE SAYGIN BİR TÜRK KİMLİĞİ İNŞA ETTİK"

Dünyanın her yerinde yaşayan vatandaşlar için hizmetleri ulaşabilir hale getirip "uzakları yakın ettiklerini" ifade eden Göktaş, sözlerini şöyle tamamladı:



"Biz gurbetçilerin aşina olduğu üzere evlerimiz memleketimiz, ailelerimiz milletimizdir. Ben şuna yürekten inanıyorum ki yurt dışında yaşayan vatandaşların başarısının sırrı aile ilişkilerinde saklıdır. Güçlü birey, güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye ilkemiz, ülkemizle sınırlı kalmıyor, dünyanın her yerinde gücümüze güç katıyor. Biz bugün, milli ve manevi değerlerimizle bütün dünyada çalışkan ve saygın bir Türk kimliği inşa ettik. Bu başarıya ulaşmamızda aile bağlarımızın etkisi çok büyüktür. Ailelerimizle birlikte, vatan aşkımız da bize çok yol aldırmıştır. Hatta ilk gidenler çok iyi hatırlar, aile büyüklerimiz değerlerimizi korumak adına evle iş arasında bir hayat sürmüşlerdir. Şimdi ise Avrupa'nın birçok şehrinde o değerlerin gücüyle beslenen, öz güveni yüksek bir Türk nesli yetişmektedir."



- "BAŞARI HİKAYESİ"

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren de Emirdağ'dan 60 yıl önce bir traktör parası, tarla parası kazanıp ailesinin geçimini sağlamak için dilini, kültürünü bilmediği topraklara giden insanların Avrupa'da başarı hikayesi yazdığını, bu fedakar insanların Avrupa'da çok zor işlerde çalıştığını anlattı.



Eren, "Avrupa'nın 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bugünkü hale gelmesinde büyük emek sarf ettiler. Bugün eğer Avrupalı Türk kimliğinden bahsediyorsak 60 sene önce oralara gidip çalışmış dedelerimizin, nenelerimizin, amcalarımızın, teyzelerimizin alın teri ve emekleri sayesinde bahsedebiliyoruz. Fakat Avrupalı Türkler çok şanslılar. Çünkü, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider son 20 yılda, 'biz insan odaklı bir politika izliyoruz, Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız da bizim için Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımız kadar azizdir' dedi. Ve bunun için çalışmaya başladı, hamleler yaptı." değerlendirmesini yaptı.

Bundan sonra da yapacakları faaliyetlerle ve projelerle Avrupa'daki vatandaşların yanında olmaya gayret edeceklerini belirten Eren, Emirdağlılardan, yaşadıkları ülkelere döndüklerinde iki şeyin ihmal edilmemesini istedi.



Abdullah Eren, "Siyasal katılım. Bulunduğumuz ülkelerdeki seçimlere katılmak en az Türkiye'deki seçimlere katılmak kadar bizim için önemli. Siyasal katılımı önemseyeceğiz ki oralarda karar alma mekanizmalarına daha çok tesir edelim. Yine, evlatlarımızın Türkçeyi ve Türk kültürünü yaşatmaları için ailelere çok büyük bir görev düşüyor. Ben bu şuurda, bu bilinçte bir Avrupalı Türk kimliği olduğunu görüyorum." ifadelerini kullandı.



Programda, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Hasan Arslan, Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından sanatçı Bilal Sonses sahne aldı.