Bakan Göktaş: Kadın girişimciliğini güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz

Göktaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla bir otelde düzenlenen, "Kadın Girişimcilerimizle Güçlü Yarınlara" programında, kadının güçlenmesinin güçlü bir aile ve müreffeh bir toplumun ilk adımı olduğunu belirtti.

Bugün kadın girişimciliği için önemli bir adımın atıldığını ifade eden Bakan Göktaş, "Birçok girişimcilik hikayesi, kendilerine özgü hedefleriyle yola çıkan kadınların hayallerinin ötesinde başarılar elde ettiğini anlatır. Türkiye'de son yapılan araştırmalara göre, kadın girişimciler ağırlıklı olarak bilgi ve iletişim, bilimsel ve teknik faaliyetler, idari ve destek hizmet gibi yeni teknoloji alanlarını tercih etmekteler" diye konuştu.

Teknolojinin sürekli değişen ve her sektörü dönüştüren bir güç haline geldiğine dikkati çeken Göktaş, kadın girişimcilerin bu alanlara yönelmelerinin ekonomik ve sosyal açıdan önemli olduğunu vurguladı.

Bilim, teknoloji ve mühendislik alanlarında varlığını artıran kadınların dijital teknolojiler ve inovasyonun ön plana çıkmasını sağlayarak Türkiye'nin global rekabetteki konumunu güçlendirdiğini dile getiren Göktaş, yapay zekanın sağlık, eğitim, tarım ve daha birçok sektörde çığır açıcı yeniliklerin kapısını araladığını söyledi.

- "KADIN GİRİŞİMCİLER TÜRKİYE'NİN DÜNYA SAHNESİNDEKİ YERİNİ DAHA DA SAĞLAMLAŞTIRIYOR"



Bakan Göktaş, kadınların özellikle yapay zeka gibi ileri teknoloji alanlarında çalışmalar yapmalarının ülkenin teknolojik altyapısı ve yetenek havuzunu zenginleştirdiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kadın girişimcilerin STEM alanlarına olan bu ilgisi, aynı zamanda gelecek nesiller için de rol model oluşturuyor. Türkiye'nin inovasyon yolculuğunda kadınların bu aktif rolü, ülkemizde dünya çapında rekabet edebilir bir teknoloji ekosisteminin temellerini atıyor. Girişimcilik potansiyelini ulusal ağlar kurarak ve uluslararası ağlara dahil olarak ilerletmek çok kıymetli.

Kadın girişimciler de yeni teknolojileri takip ederek, uluslararası ağlar oluşturarak Türkiye'nin dünya sahnesindeki yerini daha da sağlamlaştırıyor. Görüldüğü gibi kadın girişimciliği iş hayatına büyük bir dinamizm kazandırıyor. Bu alanda yapılan araştırmalardan birinde girişimcilik kavramının kadın girişimciler arasında en çok cesaret, güçlü olmak ve tüm zorluklara göğüs germek ile bağdaştırıldığı görülüyor. Bu, önemli bir nokta. Kadınların sergiledikleri öz güvenin ve elde ettikleri başarıların ekonomik anlamda güçlenmelerine de imkan sağladığını görüyoruz. Ayrıca iş hayatına katılmanın kadınları kısa sürede ve pek çok alanda geliştirdiğine dair sayısız örnek mevcut."

- "YAPABİLİYORUM DUYGUSUNU YAŞAYAN HER KADIN..."



Genç bir girişimci olan Ayşe Ertaş'ın hikayesinden örnek veren Göktaş, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunu Ertaş'ın çalışma arkadaşıyla birlikte savunma sanayi için yeni nesil simülatörler geliştirdiğini aktardı.

Söz konusu simülatörlerin, araç hareketlerini taklit ettiğini, sanal gerçeklik teknolojisiyle entegre çalıştığını belirten Göktaş, "Geliştirdikleri simülatörler, savunma sanayinde ve uluslararası pazarda kullanılıyor. Aslında Ayşe Hanım'ın sağduyusu ile teknolojik gelişmelerin bir araya gelmesinin nasıl mucizeler yarattığını bize gösteriyor." dedi.

"Yapabiliyorum" duygusunu yaşayan her kadının hem kendi hayatı hem ailesi hem de toplum için büyük bir başarı sembolüne dönüştüğünü vurgulayan Göktaş, şöyle konuştu:

"Kadınların oluşturduğu bu artı değerlere, daha geniş bir açıdan baktığımızda ülkemizin kalkınma sürecini de olumlu etkilediklerini görmekteyiz. Gerçekçi bir yaklaşımla kadınların ekonomik katılımını ulusal politikalarımızın ayrılmaz bir parçası olarak değerlendiriyoruz. TÜİK verilerine göre, 2023'ün üçüncü çeyreğinde işveren ve kendi adına çalışanlar içindeki kadın oranı henüz yüzde 16'da görülüyor. AB ülkelerinde ise bu oran yüzde 33 bandında.

Biz, öncelikle bu oranı işbirliklerimizle arttırmak ve ülkemizi her alanda yükselen bir değer haline getiren kadın girişimciliğini güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye'nin dört bir yanına yaygınlaştıracağımız uygulamalarla kadınların ev ve iş hayatındaki rolleri arasında tercih yapma zorunluluğunun önüne geçmeyi planlıyoruz. Kadınların sadece yollarına çıkan engelleri kaldırdığımızda bile kısa sürede büyük gelişmelere imza attıklarını gördük."

- "1012 YENİ KADIN KOOPERATİFİ KURULMASINA DESTEK SAĞLADIK"



Eşit imkanlar sunulduğunda kadınların başaramayacağı hiçbir işin olmadığını belirten Göktaş, Bakanlık olarak 81 ilde toplumun her kesiminden kadına girişimcilik fırsatları sunduklarını, anımsattı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı arasında imzalanan Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolünün geçen yıl, 5 yıl daha uzatıldığını aktaran Göktaş, "Bu protokol ile 1012 yeni kadın kooperatifi kurulmasına destek sağladık. İş hayatında kadının görünürlüğünü ayrıca önemsiyoruz. Kadınlar daha görünür oldukça kadın emeği hak ettiği saygıyı görecektir. Bu sayede henüz yeteneklerini keşfetmemiş birçok kadının unutulmaz hikayelerin baş kahramanları olacaklarına yürekten inanıyorum." dedi.

- KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROTOKOLÜ İMZALANDI



Konuşmanın ardından Bakanlar Göktaş ile Kacır tarafından Kadın Girişimciliğinin Geliştirilmesi protokolü imzalandı. Söz konusu protokolle kadın girişimci­leri güçlendirmeyi ve kadın girişimci sayısını artırmayı hedeflediklerini belirten Göktaş, "Kadınların gelir getirici faaliyetlerde bulunmalarını kolaylaştıracak yenilikçi çalışmalar planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Daha sonra kadınların çalışma alanlarının genişletilmesi ve yeni teknolojileri kullanarak işlerini geliştirilmesi amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında Bilimsel Araştırma-Geliştirme, Yenilik ve Bilimsel Etkinlikler protokolü imzalandı.

Programda ayrıca kadın girişimciliğini destekleyen eğitim, araştırma, finansal destek ve mentörlük çalışmalarını tek bir platformda toplayan, girişimci olmak için gerekli bilgilerin bir araya toplandığı internet sitesinin de tanıtımı yapıldı.

Bakan Göktaş, protokoller ve internet sitesi sayesinde daha çok kadına iş kurma ve var olan işini geliştirme imkanı sunacaklarını da söyledi.