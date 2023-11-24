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  • Bakan Göktaş, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın ailesini bakanlıkta ağırladı
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Bakan Göktaş, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın ailesini bakanlıkta ağırladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın ailesini bakanlıkta ağırladı.

AA24 Kasım 2023 Cuma 19:43 - Güncelleme:
Bakan Göktaş, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın ailesini bakanlıkta ağırladı
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Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehit öğretmen Yalçın'ın annesi Zehra ve babası Sadık Yalçın'ı bakanlıkta ağırladıklarını belirtti.

Şehit öğretmen Yalçın'ın anısına bir fidan diktiklerini bildiren Göktaş,"Al yazmasıyla milletimizin gönlünde yer edinen, hepimizin kardeşi ve evladı olan Şenay Aybüke Yalçın'ın ailesi bu ülkeye, bizlere emanet." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, şehit öğretmen Yalçın'ın ailesinin bakan Göktaş'la bir araya gelmesi ve fidan dikme görüntülerine de yer verildi.

  • Aile Bakanı
  • Şehit Öğretmen
  • Sosyal Hizmetlar

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