Bakan Göktaş, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın ailesini bakanlıkta ağırladı

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehit öğretmen Yalçın'ın annesi Zehra ve babası Sadık Yalçın'ı bakanlıkta ağırladıklarını belirtti.

Şehit öğretmen Yalçın'ın anısına bir fidan diktiklerini bildiren Göktaş,"Al yazmasıyla milletimizin gönlünde yer edinen, hepimizin kardeşi ve evladı olan Şenay Aybüke Yalçın'ın ailesi bu ülkeye, bizlere emanet." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, şehit öğretmen Yalçın'ın ailesinin bakan Göktaş'la bir araya gelmesi ve fidan dikme görüntülerine de yer verildi.