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Bakan Göktaş, Şırnak'ta ziyaretlerde bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Şırnak'ta çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

AA7 Aralık 2023 Perşembe 21:26 - Güncelleme:
Bakan Göktaş, Şırnak'ta ziyaretlerde bulundu
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Kentteki temasları kapsamında Şırnak Valiliği'ne geçen Bakan Göktaş, burada Vali Cevdet Atay, Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Alpaslan ve kurum temsilcileri tarafından karşılandı.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Göktaş, Vali Atay ile bir süre görüştü.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka'yı da ziyaret eden Bakan Göktaş, kentte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Ziyaretlerde, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, İçişleri Bakan Müşaviri Hatice Atan ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan da yer aldı.

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