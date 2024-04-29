Bakan Göktaş'tan 'Devriamber' resim ve heykel sergisine ziyaret

Göktaş'ı, Cumhuriyet Müzesi bünyesindeki Sığınak Kültür Sanat'taki sergiye gelişinde gazeteci Fırat karşıladı.

Fırat ile sergiyi gezen eserlere ilişkin bilgi alan Bakan Göktaş, çıkışta gazetecilerin değerlendirmesini sorması üzerine, basın camiasının başarılı isimlerinden Hande Fırat'ın sanatçı yönünü de ortaya çıkaran güzel bir sergiyi gezdiklerini belirtti.

Sergisinin çok kız çocuğuna ilham olacağını belirten Göktaş, şunları söyledi:

"Sanat eserlerinin hikayeleri vardır. Bu serginin hikayesi de çok etkili, belirleyici ve derin. Hande Fırat'ın kendi hikayesinin bir parçası olan sergi, aynı zamanda ebeveyn kaybı yaşamış, çınarlarını kaybetmiş ama aynı zamanda kendisi de çınar olmuş kadınların, kız çocuklarının hikayesini ele alıyor. Burada çok güçlü mesajlar var. Biz de Bakanlık olarak kız çocuklarımızı güçlendirmek, kuvvetlendirmek hayatın her alanında aktif rol almaları için önemli çalışmalara imza atıyoruz. Bu açıdan da bu sergi bizim için çok kıymetli."

"GENÇLERİMİZİN, KIZ ÇOCUKLARIMIZIN HER ZAMAN YANINDAYIZ"

Kız çocuklarının iyi eğitim almaları ve kariyerlerinde yükselmeleri için özel çaba gösterdiklerini, büyük destekler verdiklerini aktaran Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu çabalarımızın sonuçlarını da görüyoruz. Son yükseköğrenim istatistiklerine göre üniversite eğitimine başlayanlar içerisinde kızların oranı yüzde 50'yi aşıyor. Bakanlık olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde açıkladığımız Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile kız çocuklarımızı ve kadınları her alanda desteklemeye devam edecek, onların güçlerine güç katacağız. Bu konuda ayrıca 'Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi' ile iş, staj ve eğitime ulaşmalarında genç kadınlara destek oluyoruz. Mühendis kız öğrencilerimiz için 'Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi'ni yürütüyoruz. Biz, geleceğin şekillenmesinde rol alacak ve kendi potansiyelinin farkında olan gençlerimizin, kız çocuklarımızın her zaman yanındayız."

Göktaş sözlerinin sonunda gazeteci Fırat'ı tebrik ederek, başarılı çalışmalarının devamını diledi.

Hande Fırat da ziyaretinden dolayı Bakan Göktaş'a teşekkür ederek, "Sizin gelmeniz benim için ayrıca bir onur. Bakanlığınızın çalışmalarını ilgiyle takip ediyorum. Kız çocukları için elimizden ne geliyorsa yapmak zorundayız. Dayanacak çınarları olmayan kız çocukları bazen gerçekten bir dayanak bulmakta zorlanıyor. Dayanıp çok güçlü olabileceklerini görmeleri gerekiyor. Umarım hep beraber kız çocuklarının her zaman yanında oluruz." diye konuştu.

DEVRİAMBER RESİM VE HEYKEL SERGİSİ

"Devriamber" resim ve heykel sergisinde, tuval üzerine mürekkep, yağlıboya, akrilik, kara kalem, kağıt üzerine füzen, kağıt hamuru, polimerkil üzerine yağlıboya, rölyef, polyester malzemeleri kullanılarak yapılan tablo ve heykellerden oluşan 40 eser yer alıyor.

Hande Fırat'ın "Devriamber kökler", "Devriamber babam", "Devriamber içimizde biri", "Devriamber anne ve kız" ismini verdiği eserlerinden oluşan sergi, 25 Mayıs'a kadar açık olacak.