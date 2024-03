Bakan Göktaş'tan 'farkındalık' ziyareti! Down sendromlu çocuğu olan aileyle bir araya geldi

Göktaş, çeşitli ziyaretler için geldiği Afyonkarahisar'da, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla down sendromlu çocuğu olan bir aileyi de ziyaret etti.

Boztaş ailesinin Kanlıca Mahallesi'ndeki evlerine konuk olan Bakan Göktaş, Sedat Gökdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu 11. sınıf öğrencisi Berke Boztaş ile yakından ilgilendi.

Mahinur Özdemir Göktaş, sohbet ettiği Berke'ye, içinde Galatasaray forması bulunan hediye paketini verdi. Berke Göktaş, tuttuğu takımın formasını görünce sevincini Bakan Göktaş'a sarılarak paylaştı.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Göktaş, down sendromlu bireylerin artı bir kromozomla hayata hep güzellik kattığını söyledi.

Bakanlık olarak sundukları hizmetlerle down sendromlu bireylerin sosyal hayata tam ve eşit şekilde katılımlarını sağlamaya çalıştıklarını ifade eden Göktaş, "Down sendromlu bireylere yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Bizler için her zaman onların yeri ayrı ve kıymetli. Her zaman onların ve ailelerinin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.



Antalya'da dün, "down sendromlu sporcuların olimpiyatları" olarak nitelendirilen Trisome Oyunları'nın açılış törenine katıldığı hatırlatan Göktaş, bu önemli oyunların ev sahipliğinin Türkiye tarafından yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Göktaş, oyunlara 33 ülkeden 872 sporcunun katıldığını, Türkiye'nin de 8 branşta 86 sporcu ve 54 antrenör ile oyunlarda yer aldığını belirtti.

Daha sonra Afyonkarahisar Huzurevi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin yapılacağı alanda incelemede bulunan Göktaş, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

İncelemenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Göktaş, binanın inşasını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yapacaklarını aktardı, 162 kişilik kapasiteye sahip, 2 bloktan oluşacak huzurevinin yapımı için ihale sürecinin başladığını bildirdi.

Öte yandan Bakan Göktaş, kentteki programı kapsamında partisinin Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ederek çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Toplantı sonrası Marulcu Mahallesi'nde esnaf ziyaretinde bulunan Göktaş, AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Hüseyin Ceylan Uluçay'a destek istedi.

Bakan Göktaş'a ziyaretleri sırasında, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya, Hasan Arslan ile İbrahim Yurdunuseven de eşlik etti.