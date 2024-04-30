İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Nisan 2024 Salı / 22 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3804
  • EURO
    34,6961
  • ALTIN
    2404.99
  • BIST100
    10099.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Göktaş'tan İBB'nin ihmali sonucu hayatını kaybeden Eda Nur'un ailesine taziye ziyareti
Güncel

Bakan Göktaş'tan İBB'nin ihmali sonucu hayatını kaybeden Eda Nur'un ailesine taziye ziyareti

Aile ve Sosyal Hizmet Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) ihmali sonucu Küçükçekmece'de su birikintisine düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Eda Nur Gezer'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

AA30 Nisan 2024 Salı 16:30 - Güncelleme:
Bakan Göktaş'tan İBB'nin ihmali sonucu hayatını kaybeden Eda Nur'un ailesine taziye ziyareti
ABONE OL

Göktaş, Gezer ailesinin yaşadığı Esenyurt'taki Mehterçeşme Mahallesi'ne geldi. Burada kurulan taziye çadırını ziyaret eden Bakan Göktaş, acılı anne Nurcan Gezer ile yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Acı bir olay sonucu Eda Nur'u kaybettiklerini ifade eden Bakan Göktaş, küçük kıza Allah'tan rahmet, acılı aileye bir kez daha başsağlığı ve sabır diledi.

Olayla ilgili adli sürecin başlatıldığını hatırlatan Bakan Göktaş, "Bu elim olay karşısında ihmali bulunanlar en kısa sürede ortaya çıkarılmalı ve haklarında gereken yapılmalıdır." diye konuştu.

Anne Nurcan Gezer ve yakınlarının taleplerini de dinleyen, sürecin takipçisi olacaklarını vurgulayan Göktaş, taziye ziyaretinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerine ailenin psikososyal destek ile gerekli sosyal desteklerden yararlandırılması konularında talimat verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), Küçükçekmece Fatih Mahallesi'ndeki Menekşe Sahil Parkı'nda yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisine 26 Nisan'da düşen 5 yaşındaki Eda Nur Gezer hayatını kaybetmişti. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış, kusur tespiti için uzman bilirkişi heyeti görevlendirilmişti. İBB de olaya ilişkin kendi bünyesinde idari soruşturma başlattığını duyurmuştu.

  • Bakan taziye ziyareti
  • İstanbul Belediye suçlama
  • Küçükçekmece kazası
  • Eduardo Gezer ölümü
  • Aile yas
  • İBB ihmali
  • Mahinur Özdemir Göktaş
  • Su birikintisi
  • Eda Nur Gezer
  • İstanbul trajedi
  • Aile desteği
  • Sosyal hizmet yardımı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.