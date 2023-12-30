Bakan Göktaş'tan yaralı askerlerimize ziyaret

Göktaş, Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören askerleri ziyaret etti.

Terörle mücadele operasyonlarında yaralanan askerlerle bir araya gelen Göktaş, askerlerin sağlık durumlarına ilişkin doktorlardan bilgi aldı.



Bakan Göktaş, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, operasyonlarda yaralanan askerleri ziyaret ettiklerini, yılın son saatlerinde onlarla bir arada olduklarını aktardı.

Şehitlere rahmet, gazilere şifa dileklerini ileten Göktaş, yaralı askerlerin gerek fiziksel gerek psikolojik sağlık durumlarının iyi, morallerinin yerinde olduğunu bildirdi. Şehit ve gazilerden sorumlu Bakanlık olarak her zaman Mehmetçiğin yanında olduklarını vurgulayan Bakan Göktaş, şunları söyledi:

"Terörün her türlüsüyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Ülkemizin birliğini, beraberliğini hedef alan her tehdidin karşısında kararlılıkla durmaya devam edeceğiz. Şehit ve gazilerimizin kahramanlıklarının unutulmasına hiçbir zaman izin vermeyeceğiz. Onların kahramanlıkları tarihteki yerlerini altın harflerle alacak. Ayrıca kahraman şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmaya, gazilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Onlar için ne yapsak azdır. Bu bilinçle hareket ediyor, onlarla bir arada olmayı sürdürüyoruz."

- UKRAYNALI ÇOCUKLARA ZİYARET

Göktaş ayrıca Eryaman Çocuk Evleri Sitesi'nde misafir edilen savaş mağduru Ukraynalı çocukları da ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlığımızın koordinasyonunda bakım ve korunma ihtiyaçlarının giderilmesinin yanı sıra psikososyal destek, sağlık ve eğitim olmak üzere her alanda huzur ve güven içerisinde olmalarına büyük bir özen gösteriyoruz. Yardıma ihtiyaç duyan masum, mağdur tüm coğrafyalara dostluk elimizi uzatmaya devam edeceğiz."