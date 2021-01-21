21 Ocak 2021 Perşembe 10:30 - Güncelleme: 21 Ocak 2021 Perşembe 10:54

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Hakimevinde düzenlenen "5. Yılında İstinaf Mahkemeleri Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu.



Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Klavye başına geçip sosyal medyada bana her gün tutuklama siparişi verenlere sesleniyorum: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Burada kanunlar, kurallar, usuller işler; hukuk işler. Bu işleyişi beğenmeyen gider itiraz hakkını kullanır ama yargıya parmak sallayamaz. Adalet Bakanından da bu işleyişe müdahale etmesini bekleyemez. Adalet Bakanının cübbesi yoktur, görevim süresince o cübbeyi giymedim ve kimse kusura bakmasın asla da giymeyeceğim" dedi

Bakan Gül, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde reformları her alanda yapmayı sürdüreceğiz. Çünkü insan ve onuru her şeyin başındadır. Yargıyı, kanunları uyguladığı için eleştirmek insaflıca değildir." dedi.