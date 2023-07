Bakan Güler: 100. yılda terörle mücadeleyi artan şiddet ve tempo ile sürdüreceğiz

10. Dönem Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimi, 5. Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi ve 12. Dönem Karargah Subaylığı Eğitimi Mezuniyet Töreni, Milli Savunma Üniversitesinde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törende konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, her geçen gün artan imkan ve kabiliyetlerle terörle mücadelenin daha etkin bir şekilde sürdürüldüğünü söyledi. Güler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) son bir asrın en kapsamlı, en etkili faaliyetlerini gerçekleştirmekte olduğunu, devletin bekası, vatandaşın huzur ve güvenliği için gerekli her türlü tedbirin alındığını ifade etti. Mezunlara diplomaların verilmesinin ardından kürsüye çıkan Güler, "Sayın Cumhurbaşkanım, bölgemizde ve dünyada çok boyutlu gelişmelerin yaşandığı, artan risk ve tehditler nedeniyle güvenlik ortamının hızlı ve sürekli değiştiği kritik bir süreçten geçilmektedir. Böyle bir ortamda ülkemizin sahip olduğu stratejik konum hep diri ve uyanık bulunmamızı, ayrıca güçlü bir yönetim ve liderliğe sahip olmamızı gerekli kılmaktadır. Savunma ve güvenlik konularının her zamandakinden daha önemli hale geldiği bu hassas dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri zatı alinizin direktifleri, amir ve komutanların emirleri ve personelimizin emsalsiz kahramanlığıyla son bir asrın en kapsamlı, en etkili faaliyetlerini gerçekleştirmekte, devletimizin bekası, vatandaşımızın huzur ve güvenliği için gerekli her türlü tedbiri almaktadır. Bu kapsamda şanlı ordumuz yurt içinde ve sınır ötesinde icra edilen operasyonlarla terörle mücadelede büyük başarılar elde etmekte, hudutlarımızın güvenliğini en yoğun ve etkili tedbirlerle sağlamakta, mavi ve gök vatanımızda hak ve menfaatlerimizin korunmasına yönelik faaliyetlerini de başarıyla sürdürmektedir. Başta Kıbrıs olmak üzere Azerbaycan'da, Libya'da, Kosova'da, Bosna Hersek'te, Katar'da, Somali'de ve daha birçok coğrafyada kardeş, dost ve müttefik ülkelerin haklı davalarına destek vermektedir" dedi.

"CUMHURİYETİMİZİN 100'ÜNCÜ YILINDA TERÖRLE MÜCADELEYİ ARTAN ŞİDDET VE TEMPO İLE SÜRDÜRECEĞİZ"



Her geçen gün artan imkan ve kabiliyetlerle terörle mücadelenin daha etkin ve kararlı bir şekilde sürdürüldüğünü söyleyen Güler, "Ülkemiz tahıl ihracatı sorunun çözümünde etkin bir rol üstlenirken kahraman ordumuz da, Tahıl Koridorunun yürütülmesine yönelik koordinasyon göreviyle dünya barışına ve istikrara katkı sağlamaktadır. Bu faaliyetlerimizin başarıyla sürdürülebilmesi için de eş zamanlı olarak karada, denizde ve havada bugüne kadarki en kapsamlı tatbikatlar icra edilmekte, mütemadiyen geliştirilen yerli ve milli savunma sanayi ürünü silah sistemleriyle ordumuzun imkan ve kabiliyetleri her geçen gün daha artırılmaktadır. Kahraman ordumuz Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında terörle mücadelesini artan şiddet ve tempo ile sürdürecek, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye için azim ve kararlılıkla çalışmaların devam edecektir" diye konuştu.

"TSK'NIN DÜNYADAKİ KONUMUNU MUHAFAZA EDEBİLMESİNDE EN ÖNEMLİ UNSUR İNSAN KAYNAĞIDIR"



Bakan Güler konuşmasına, "Sayın Cumhurbaşkanım, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölgesinde ve dünyadaki seçkin ve saygın konumunu muhafaza edebilmesinde en önemli unsur sahip olduğumuz insan kaynağıdır. Dolayısıyla personelimizin niteliklerini geliştirmek için çalışmalarımızı planlı ve kapsamlı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Bu çerçevede harp sanatı ve askeri bilimler konusunda en üst düzey bilim ihtisas kuruluşları olan Harp Enstitülerimizle verilen komuta, kurmay ve karargah subaylığı eğitimleri çok yönlü personel ihtiyacının karşılanması bakımından son derece önemli bir safhadır. Metehan'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bugüne kadarki tüm devlet büyüklerini ve komutanlarımızı saygıyla anıyorum. Aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Mezun olan arkadaşlarımı bir kez daha tebrik ediyorum" ifadeleriyle son verdi.