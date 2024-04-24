Bakan Güler, Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Marles ile görüştü

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Güler'in, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Marles ile bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Paylaşımda görüşmenin görüntülerine de yer verildi.