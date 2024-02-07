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Bakan Güler, IKBY Bölge Başkanı Barzani ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarına devam ettiği Irak'ta Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Bölge Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü.

DHA7 Şubat 2024 Çarşamba 12:01 - Güncelleme:
Bakan Güler, IKBY Bölge Başkanı Barzani ile görüştü
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile gittiği Irak'ta temaslarına bugün de devam ediyor. Dün akşam Bağdat'tan Erbil'e geçen Bakan Yaşar Güler, IKBY Bölge Başkanı Neçirvan Barzani ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede terörle mücadele başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.

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