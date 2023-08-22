Bakan Güler: Birleşmiş Milletler'in tarafgir tutumu asla kabul edilemez

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Şırnak'a geldi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve bakan yardımcıları ile kente gelen Güler, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda Vali Cevdet Atay ile protokol üyeleri tarafından karşılandı.

Helikopter ile 23. Piyade Tümen Komutanlığına gelen Milli Savunma Bakanı Güler, askeri mangayı selamladıktan sonra askeri birlik komutanlarıyla görüştü. Daha sonra Şırnak Valiliğini ziyaret geçen Bakan Güler, Vali Cevdet Atay tarafından karşılanarak, valilik şeref defterini imzaladı.

Valilik makamında Vali Atay ile bir süre görüşen Güler, buradan Şırnak Belediyesi, AK Parti İl Başkanlığına gelerek partililer tarafından karşılandı. Burada partinin toplantı salonunda teşkilat buluşması ve istişare değerlendirme toplantısına katıldı.

Daha sonra bir otelin konferans salonunda STK temsilcileri ile değerlendirme toplantısına katılan Bakan Güler, Şırnak'ın terörden çok çektiğini belirterek, bu yüzden şehrin gerçek potansiyelini gösteremediğini söyledi.

Devlet olarak vatandaşın güvenlik, huzur ve refahı için büyük bir azim ve gayretle terörle mücadele ettiklerini hatırlatan Bakan Güler, son yıllarda kahraman Mehmetçiğin, güvenlik kuvvetlerin, güvenlik korucular ile hepsinden önemlisi değerli Şırnaklıların fedakârlık ve özverisiyle terörle mücadelede büyük başarılar elde edildiğini kaydetti.

"ARTIK ŞIRNAK'IN GÜVENLİĞİ, SINIRLARIMIZIN ÖTESİNDEN SAĞLANMAKTA"



Yurt içinde ve sınır ötesinde icra edilen etkili operasyonlar ile terör örgütüne ağır darbeler vurulduğunu ifade eden Bakan Güler, şöyle konuştu:

"Örgütün içeride hareket kabiliyeti de bitme noktasına getirildi. Çok şükür artık Şırnak'ın güvenliği, sınırlarımızın ötesinden sağlanmakta. Bölge terörden temizlendikçe, güvenlik ve huzur temin edildikçe Şırnak'a yapılan yatırımlar hız kazandı. Şırnak'ın gerçek potansiyelini ortaya çıkartmak için kapsamlı ve planlı bir şekilde ekonomik ve sosyal politikalar geliştiriliyor. Devletimizin, tüm kurum ve kuruluşları daha müreffeh bir Şırnak için var gücüyle çalışıyor."

"ŞIRNAK, PETROLÜN BAŞKENTİ OLMA YOLUNDA EMİN ADIMLARLA HIZLA İLERLİYOR"



Gabar ve Kato Dağları'nın terörle değil, petrolle anıldığını dile getiren Bakan Güler, "Yeni petrol sahaları keşfediliyor ve petrol üretimi artıyor. Şırnak, petrolün başkenti olma yolunda emin adımlarla hızla ilerliyor. Bu Şırnaklı evlatlarımıza yeni iş imkânı demek oluyor. Bunun yanı sıra Şırnak'ın dağlarında, yaylarında artık kültür festivalleri düzenleniyor. Yerli ve uluslararası spor turnuvaları icra ediliyor. Artık Şırnak'ın güzelliklerle bezenmiş doğası gün yüzüne çıkıyor. Şehrin doğa ve kültür turizmi, yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. Doğaseverler büyük bir heyecanla Şırnak'a geliyor ve tabiat harikası güzellikleri keşfediyor. Şırnak ve ilçelerinde turizmi canlandırmak üzere tarihi yapılar da restore ediliyor. Yapılan çevre düzenlemeleriyle ve yeni mimariyle kent, daha estetik bir görünüme kavuşuyor" diye konuştu.

"Bölge ekonomisi açısından önemli bir yere sahip olan ve sınır kapılarına da ev sahipliği yapan Şırnak'ta ticaret ve ulaşım imkânlarının geliştirilmesi için ilgili Bakanlıklarımız tarafından yapılan yatırımlar da hızla devam ediyor" diyen Bakan Güler, aynı şekilde şehrin tarımsal alanda sahip olduğu potansiyeli ortaya koyabilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığınca sulama ve hibe desteği başta olmak üzere çiftçilere önemli destekler sağlandığını belirtti.

"ŞIRNAK, ARTIK YER FISTIĞI ÜRETİMİNDE ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP"



Terör nedeniyle vatandaşların terk ettiği köylerdeki atıl arazilerde devlet desteğiyle fıstık bahçeleri kurulduğunu aktaran Bakan Güler, "Şu ana kadar ekilen 300 bin fidana ilave olarak sonbaharda 100 bin fidan daha dikilecektir. Şırnak, artık yer fıstığı üretiminde önemli bir yere sahip. İhalesi yeni yapılan; enerji, içme suyu ve sulama gibi ihtiyaçları karşılayacak Cizre Barajı da tamamlandığında on binlerce kişiye istihdam sağlayacak ve Cizre ekonomisine büyük getiriler sunacak önemli bir projedir. Tüm bunlarla birlikte şehrin ekonomisi daha da gelişiyor, bölgenin imaj ve itibarı her geçen gün daha fazla yükseliyor" şeklinde konuştu.

Şırnak'a hizmeti geçen valilere, belediye başkanlarına, kaymakamlara özellikle şükranlarımı sunduğunu söyleyen Bakan Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Millî Savunma Bakanlığı olarak bizler de; küresel ve bölgesel düzeyde önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemde artan risk, tehdit ve tehlikeler karşısında ülkemizin ve asil milletimizin güvenliğini sağlamak; hak ve menfaatlerimizi korumak için azim ve kararlıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çerçevede Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; son bir asrın en kapsamlı, en yoğun ve en etkili faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Kahraman ordumuz, bir yandan hudutlarımızın güvenliğini sağlarken terörle mücadelede de büyük başarılar elde etmektedir. Bu konuda verilen emeklerin, gösterilen çabaların en yakın şahidi Şırnaklı hemşehrilerimdir."

Terör örgütlerinin bölgenin geleceğinde hiçbir yeri olmadığı ve asla da olmayacağının altını çizen Bakan Güler, "Nasıl DEAŞ Müslümanları temsil etmiyorsa PKK terör örgütü de Kürt kardeşlerimizi temsil etmiyor ve edemez. Taşeron bir terör örgütü olarak da yok olmaya mahkûmdur. Ezelden beri kardeş olan Türkler ve Kürtlerin birlikteliği ebede kadar sürecektir. Şurası muhakkaktır ki terörle mücadelemiz, son terörist de etkisiz hâle getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

"HER ZAMAN İFADE ETTİĞİMİZ GİBİ KIBRIS DA BİZİM MİLLÎ MESELEMİZDİR"



Terörle mücadelede elde edilen büyük başarıların yanı sıra Mavi ve Gök vatandaki hak ve menfaatler de tavizsiz bir şekilde korunmakta olduğunu vurgulayan Bakan Güler, "Her zaman ifade ettiğimiz gibi Kıbrıs da bizim millî meselemizdir. Bu nedenle Kıbrıs'ta meydana gelen son olaylarla ilgili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarının haklı tepkisini tamamıyla destekliyoruz. Ada'daki Birleşmiş Milletler Barış gücü, her iki tarafa da eşit yaklaşarak anlaşmazlıklara çözüm bulmak maksadıyla kurulmuş olmasına rağmen öyle çalışmamaktadır" dedi.

"Tarafgir Birleşmiş Milletler, 2012 yılında Kıbrıslı Rumların ara bölgede üniversite kampüsü kurmalarına ve 2020 yılında yine ara bölgede açık hava sineması inşasına sessiz kalırken; bugün, aynı Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün Pile köyünde yaşayan yurttaşlarımız için insani ihtiyaçlarla yapımına başlanan yol inşasına yönelik engelleme girişimi ve tek taraflı tutumu asla kabul edilemez" diyerek tepki gösteren Bakan Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Temennimiz; Barış Gücü'nün Ada'da bulunma misyonuna uygun hareket etmesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarına saygı göstermesidir. Türkiye olarak Kıbrıslı kardeşlerimizin meşru çıkarlarını her koşulda desteklemeye devam edeceğiz. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak Kıbrıs'ın yanı sıra Azerbaycan, Libya, Katar, Somali, Kosova, Bosna-Hersek gibi kardeş, dost ve müttefik ülkelerin haklı davalarına da destek veriyor; bölgemizde ve dünyada barış ve istikrara katkı sağlıyoruz."

"ÜLKEMİZİN HER ALANDA KAYDETTİĞİ BU GELİŞİMDEN, ŞIRNAK'IN DA HAK ETTİĞİ PAYI ALMASI İÇİN ÇOK ÇALIŞIYORUZ"



Yerli ve millî savunma sanayisinin geliştirilmesine büyük bir gayretle devam ederken müşterek ve kapsamlı tatbikatların gerçekleştirilmesine kadar birçok görevi de başarıyla icra ettiklerini kaydeden Bakan Güler, "Ülkemiz; köklü tarihi, stratejik coğrafi konumu, büyük ve güçlü ordusu, her alanda sahip olduğu imkân ve yeteneklerle dünyada jeopolitik önemi yüksek bir ülkedir. Son 20 yılda Türkiye, Cumhurbaşkanımızın büyük gayretleri ile tesis ettiği kapsamlı ilişkilerle uluslararası arenada merkezî bir rol üstlenmektedir. Ulaştığımız bu üstün seviyenin sürdürülmesi ve daha da yukarılara taşınması temel hedefimizdir. Ülkemizin her alanda kaydettiği bu gelişimden, Şırnak'ın da hak ettiği payı alması için çok çalışıyor ve gerekli çabayı gösteriyoruz" ifadelerine yer verdi.

Bölgede büyük emeklerle tesis edilen huzur, güvenlik ve istikrar ortamının korunması en büyük öncelikleri olduğunu vurgulayan Bakan Güler, "Bu konuda güvenlik güçlerimiz kadar Şırnaklı vatandaşlarımıza da önemli sorumluluk düşüyor. Unutmayalım ki Şırnak'ta bugün tesis edilen güven iklimine kolay gelinmedi. Kazanımlarımızın korunması için bizlere düşen görev, devlet ve millet olarak birlik ve beraberliğimizi her zamankinden daha sıkı ve daha sağlam tutmaktır. İnanıyorum ki daha güçlü ve daha büyük bir Türkiye ve Şırnak için hep birlikte çok çalışacak; ülkemizin dirlik ve bütünlüğüne hep birlikte sahip çıkacağız" ifadelerine yer verdi.

Bakan Güler, sözlerini şu cümlelerle tamamladı:

"Asil milletimizin sevgi ve güveninden aldığı güç sayesinde büyük bir motivasyonla görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda üzerine düşen ve kendisine verilen her türlü görevi yerine getirmeye, büyük bir şevk ve gayretle çalışmaya devam edecektir. Bu vesileyle; Mete Han'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bugüne kadarki tüm devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla anıyorum. Aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, Gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum."