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Bakan Güler Hatay'a gitti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Hatay'a gitti.

AA26 Ocak 2024 Cuma 13:07 - Güncelleme:
Bakan Güler Hatay'a gitti
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Bakan Güler, Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel tarafından karşılandı.

Valiliği ziyaret eden Güler, kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

BAKAN GÜLER, 2'NCİ HUDUT ALAY KOMUTANLIĞI'NDA İNCELEMELERDE BULUNDU

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 2'nci Hudut Alay Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Hatay'da valilik ziyaretinin ardından 2'nci Hudut Alay Komutanlığı'na geçerek, inceleme ve denetlemelerde bulundu.

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