Bakan Güler Hatay'a gitti

Bakan Güler, Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel tarafından karşılandı.



Valiliği ziyaret eden Güler, kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Hatay'a gitti.



Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel tarafından karşılanan Bakan Yaşar Güler, Valiliği ziyaret ederek kentteki... pic.twitter.com/kygHFiNDYk