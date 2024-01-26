Bakan Güler Hatay'a gitti

Bakan Güler, Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel tarafından karşılandı.
Valiliği ziyaret eden Güler, kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Hatay'a gitti.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 26, 2024
Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel tarafından karşılanan Bakan Yaşar Güler, Valiliği ziyaret ederek kentteki... pic.twitter.com/kygHFiNDYk
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 2'nci Hudut Alay Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Hatay'da valilik ziyaretinin ardından 2'nci Hudut Alay Komutanlığı'na geçerek, inceleme ve denetlemelerde bulundu.