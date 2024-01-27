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Bakan Güler, Hatay'daki hudut karakolunda inceleme yaptı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hatay'daki Ziyaret Hudut Karakolu'nda inceleme ve denetlemeler yaptı.

AA27 Ocak 2024 Cumartesi 09:28 - Güncelleme:
Bakan Güler, Hatay'daki hudut karakolunda inceleme yaptı
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile gittiği Ziyaret Karakolu'nda nöbet kulesine çıkarak, güvenlik tedbirleriyle ilgili bilgi aldı.

Güler, askerlerle yakından ilgilenerek, yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi.

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