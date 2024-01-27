Bakan Güler, Hatay'daki hudut karakolunda inceleme yaptı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile gittiği Ziyaret Karakolu'nda nöbet kulesine çıkarak, güvenlik tedbirleriyle ilgili bilgi aldı.

Güler, askerlerle yakından ilgilenerek, yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi.