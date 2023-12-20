Bakan Güler, Khaled Nordin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Malezya Savunma Bakanı Mohamed Khaled Nordin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Malezya Savunma Bakanı Mohamed Khaled Nordin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Yaşar Güler, kısa süre önce bu göreve atanan Bakan Mohamed Khaled Nordin'e yeni görevinde başarılar diledi. Görüşmede savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu." ifadeleri kullanıldı.