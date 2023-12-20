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Bakan Güler, Khaled Nordin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Malezya Savunma Bakanı Mohamed Khaled Nordin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

IHA20 Aralık 2023 Çarşamba 13:24 - Güncelleme:
Bakan Güler, Khaled Nordin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Malezya Savunma Bakanı Mohamed Khaled Nordin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Malezya Savunma Bakanı Mohamed Khaled Nordin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Yaşar Güler, kısa süre önce bu göreve atanan Bakan Mohamed Khaled Nordin'e yeni görevinde başarılar diledi. Görüşmede savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu." ifadeleri kullanıldı.

  • Millî Savunma
  • Yaşar Güler
  • Malezya Savunma Bakanı
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