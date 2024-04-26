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Güncel

Bakan Güler, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nda inceleme ve denetleme yaptı.

AA26 Nisan 2024 Cuma 19:36 - Güncelleme:
Bakan Güler, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ziyaretlere devam ediyor.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nda askeri törenle karşılanan Bakan Güler, inceleme ve denetlemede bulunarak yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi.

Daha sonra yapımı devam eden yeni Girne Asker Hastanesi'ne giden Güler ve komuta kademesi, hastaneye ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

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