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Bakan Güler: Türkiye uluslararası platformlarda vazgeçilmez ve etkin bir aktördür

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 'Ülkemiz, bölgemizde meydana gelen krizlerin önlenmesi ve yatıştırılmasında gerek ilgili ülkeler gerekse uluslararası platformlarda vazgeçilmez ve etkin bir aktördür.' dedi.

AA16 Nisan 2024 Salı 12:20 - Güncelleme:
Bakan Güler: Türkiye uluslararası platformlarda vazgeçilmez ve etkin bir aktördür
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, bakan yardımcıları Alpaslan Kavaklıoğlu, Şuay Alpay, Bilal Durdalı ve Celal Sami Tüfekci ile yurt içindeki ve sınır ötesindeki birliklerin komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda devam eden faaliyetlere ilişkin bilgi alan ve talimatlar veren Güler, konumu itibarıyla önemli ve kritik bir coğrafyada yer alan Türkiye'nin, köklü ve stratejik yaklaşımının bir yansıması olarak uluslararası güvenlik, barış ve istikrara önemli katkılar sağladığını belirtti.

Türkiye'nin, içinde bulunduğu coğrafyanın hassasiyetlerini dikkate alan stratejik yaklaşımı, her platformda önemli bir farklılık olarak kendini gösterdiğini bildiren Bakan Güler, şunları kaydetti:

"Ülkemiz, bölgemizde meydana gelen krizlerin önlenmesi ve yatıştırılmasında gerek ilgili ülkeler gerekse uluslararası platformlarda vazgeçilmez ve etkin bir aktördür. Bu kapsamda, çevremizdeki kritik gelişmeler karşısında sergilediğimiz profesyonel, teknik ve kontrollü duruş, sorunların kalıcı çözümüne ilişkin rasyonel ve kabul edilebilir adımlar atmamızı sağlamaktadır. Nitekim uluslararası düzlemde üstlendiğimiz inisiyatifler ve icra ettiğimiz faaliyetler, muhataplarımızca ikili ve çok taraflı temas ve görüşmelerde de kabul edilmektedir.

Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devletimizin ilgili kurumları ile koordineli ve eşgüdümlü olarak aynı zamanda komşularımız ve müttefiklerimizle iyi niyet ilişkileri çerçevesinde, başta yakın coğrafyamız olmak üzere küresel güvenlik, barış ve huzurun tesisine yönelik çabalarımıza artan bir gayretle devam edeceğiz."

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