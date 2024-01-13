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Hain terör saldırısının ardından Bakan Güler ve komutanlar sınırda

Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki hain terör saldırısı sonrası Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve beraberindeki Kuvvet Komutanları ile Şırnak'a gitti.

AA13 Ocak 2024 Cumartesi 11:02 - Güncelleme:
Hain terör saldırısının ardından Bakan Güler ve komutanlar sınırda
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kuvvet Komutanları ile Şırnak'a gitti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit verdiğimiz terör saldırısının ardından beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kuvvet Komutanları ile Şırnak'a gitti."

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